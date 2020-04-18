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Ayhancan'ın sıradaki durağı Silverstone, yayın 16:00'da

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Ayhancan'ın sıradaki durağı Silverstone, yayın 16:00'da
Ekleyen:
, Şef Editör
18 Nis 2020 07:43

Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ediyor. Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ‘Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition’ simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor. Serinin ikinci yarış hafta sonu bugün gerçekleşecek.

İlk iki yarış sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Ayhancan Güven, Britanya’nın ünlü Silverstone Pisti’nde gerçekleştirilecek 2. hafta etabında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak yarışlar Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı izlenebilecek.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor. 45 puanla zirvede yer alan Ayhancan Güven, 18 Nisan tarihinde Britanya’nın ünlü Silverstone Pisti’nde gerçekleştirilecek sezonun 3. ve 4. yarışında zafer için gaza basacak.

Yarışlar Red Bull Gaming Ground @HOME’da

Büyük mücadeleye sahne olacak yarış 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven’in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @HOME’da devam edecek.

Yarışı bu sayfadan da canlı olarak izleyebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri eSports , TÜRK SPORCULAR
Editör Abdullah Çelik

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