Ayhancan Le Mans, Cem ise Formula Renault eSpor yarışlarına katılacaklar!

COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen 24 Saat Le Mans'ın orijinal hafta sonunda yapılacak olan sanal Le Mans 24 Saat yarışı, rFactor 2 oyunu üzerinden gerçekleştirilecek ve Porsche ekibi, bu yarışa katılımını açıklayan ilk ekiplerden biri olmuştu.

Dört aracıyla GTEPro kategorisinde yarışacak olan Porsche'nin 93 numaralı aracında ise Ayhancan Güven olacak. Ayhancan ile beraber aracı paylaşacak olan isimler ise 2015'te yarışı LMP1 sınıfında kazanan Nick Tandy ile sim yarışçıları olan Josh Rogers ve Tommy Ostgaard olacak.

Porsche'nin 91 numaralı aracının kadrosunda Andre Lotterer, Neel Jani, Mitchell De Jong ve Martti Pietila; 92 numaralı aracının kadrosunda Jaxon Evans, Matt Campbell, Mack Bakkum ve Jeremy Bouteloup; 94 numaralı aracının kadrosunda ise Patrick Pilet, Simona de Silvestro, Martin Krönke ve David Williams bulunuyor.

Alman üretici, araçlarının kadro dağılımında iki fabrika sürücüsünün ve iki sim yarışçısının olmasına özen gösterdi.

Bu cuma yapılacak olan Formula Renault serisinin Interlagos yarışında ise Cem Bölükbaşı, gerçek hayatta piste çıktığı takım adına, sanal dünyada yarışacak. M2 Competition adına yarışacak olan Cem'in takımında Beitske Visser ve Callan O'Keeffe de bulunuyor.

Serinin ilk yarışı olan Interlagos'un ardından Circuit Gilles Villeneuve, COTA ve Suzuka'ya gidecek olan seri 4 yarıştan oluşmakta. Yarışların yayını ise TSİ 20.00'da da başlayacak ve Renault Sport'un YouTube ve Facebook sayfalarından izlenilebilecek.