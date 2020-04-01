Ayhancan Güven, Redline turnuvasında ilk zaferini kazandı

40 gerçek yarış pilotunun yer aldığı Real Racers Never Quit adlı online turnuva bu akşam Interlagos pistinde GTE araçlarıyla gerçekleşti.

Verstappen, bu akşamki ilk yarışı domine ederek kazanırken ikinci yarış için de pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Verstappen, formasyon turunda bilgisayarında yaşanan sorun nedeniyle oyundan çıkmak durumunda kaldı. Verstappen'in yarışa veda etmesinin ardından startta McLaren F1 pilotu Lando Norris ilk sıraya yükselmiş oldu.

Hareketli startta güvenlik aracının önden çekilmesinin ardından Norris çok yavaş bir tempo ile yarışı başlattı. Bu süreçte çok sayıda kaza yaşandı.

Seriye giriş yapan Red Bull'un yedek pilotu Sergio Sette Camara, eski F1 pilotları Felipe Nasr ve Giedo van der Garde kazaya karışan isimler arasındaydı.

Norris ile 2019 Porsche Supercup ikincisi, çaylaklar şampiyonu Ayhancan Güven yarış boyunca çok yakın bir şekilde ilk iki sırada ilerlediler. Yarışın bitmesine 4 tur kala, 2019 Brezilya GP'de Alexander Albon ve Lewis Hamilton'ın temas yaşadığı virajda, Ayhancan atağını yaptı ve iki sürücü temas yaşadılar. Norris virajda açılmak zorunda kalırken Ayhancan ilk sıraya yükseldi.

Norris'in amansız baskısına rağmen Ayhancan yerini korumayı başardı ve serideki ilk zaferini kazandı. Ayhancan ayrıca Verstappen ve Audi fabrika takımı sürücüsü Kelvin van der Linde dışında bu seride kazanan 3. isim oldu.

Norris, ilk yarıştaki ikinciliğin ardından ikinci yarışta da ikincilikle yetinmek durumunda kaldı.

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