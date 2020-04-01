Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
1 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSports / Yarış raporu

Ayhancan Güven, Redline turnuvasında ilk zaferini kazandı

paylaşım
yorumlar
Ayhancan Güven, Redline turnuvasında ilk zaferini kazandı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 Nis 2020 22:02

Max Verstappen, Team Redline'ın bu akşam gerçekleştirilen ilk sanal yarışında kazanırken ikinci yarışta teknik sorunla yarış dışı kaldı ve Ayhancan Güven serideki ilk zaferini kazandı.

40 gerçek yarış pilotunun yer aldığı Real Racers Never Quit adlı online turnuva bu akşam Interlagos pistinde GTE araçlarıyla gerçekleşti.

Verstappen, bu akşamki ilk yarışı domine ederek kazanırken ikinci yarış için de pole pozisyonunu kazandı.

Ancak Verstappen, formasyon turunda bilgisayarında yaşanan sorun nedeniyle oyundan çıkmak durumunda kaldı. Verstappen'in yarışa veda etmesinin ardından startta McLaren F1 pilotu Lando Norris ilk sıraya yükselmiş oldu.

Hareketli startta güvenlik aracının önden çekilmesinin ardından Norris çok yavaş bir tempo ile yarışı başlattı. Bu süreçte çok sayıda kaza yaşandı.

Seriye giriş yapan Red Bull'un yedek pilotu Sergio Sette Camara, eski F1 pilotları Felipe Nasr ve Giedo van der Garde kazaya karışan isimler arasındaydı.

Norris ile 2019 Porsche Supercup ikincisi, çaylaklar şampiyonu Ayhancan Güven yarış boyunca çok yakın bir şekilde ilk iki sırada ilerlediler. Yarışın bitmesine 4 tur kala, 2019 Brezilya GP'de Alexander Albon ve Lewis Hamilton'ın temas yaşadığı virajda, Ayhancan atağını yaptı ve iki sürücü temas yaşadılar. Norris virajda açılmak zorunda kalırken Ayhancan ilk sıraya yükseldi.

Norris'in amansız baskısına rağmen Ayhancan yerini korumayı başardı ve serideki ilk zaferini kazandı. Ayhancan ayrıca Verstappen ve Audi fabrika takımı sürücüsü Kelvin van der Linde dışında bu seride kazanan 3. isim oldu.

Norris, ilk yarıştaki ikinciliğin ardından ikinci yarışta da ikincilikle yetinmek durumunda kaldı.

Daha fazla eSpor mücadelesi için Motorsport.tv'deki NASCAR HEAT Pro League yarışını izleyebilirsiniz.

Sonraki haber
WRX, Motorsport Games ile Espor ortaklığı başlatıyor

Önceki haber

WRX, Motorsport Games ile Espor ortaklığı başlatıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSports
Editör Josh Suttill

eSports Sıradaki seans

MotoGP Mugello Virtual Race

MotoGP Mugello Virtual Race

29 Mar - 29 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

2
Formula 1

Ferrari'nin DAS'a benzer sisteminin adı PAS'mış

3
Formula 1

Rosberg, akıllı telefon kullanmayı bırakmış

4
Formula 1

İzole Günlerde İzlenebilecek En İyi 5 Netflix İçeriği

5
Formula 1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 1 Nisan

3s

Son Videolar

WILLIAMS İLE PODYUM SAVAŞI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 6 26:19
eSports

WILLIAMS İLE PODYUM SAVAŞI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 6

Veloce Pro Series, Motorsport Games ortak yarışı - 29 Mart 02:00:00
eSports

Veloce Pro Series, Motorsport Games ortak yarışı - 29 Mart

BOZUK DRS İLE YARIŞMAK! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 5 24:39
eSports

BOZUK DRS İLE YARIŞMAK! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 5

WILLIAMS GERİ DÖNDÜ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 4 24:39
eSports

WILLIAMS GERİ DÖNDÜ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 4

EN YAVAŞ FORMULA 1 ARACI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 3 24:16
eSports

EN YAVAŞ FORMULA 1 ARACI! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 3

Son Haberler

Ayhancan Güven, Redline turnuvasında ilk zaferini kazandı
eSpt

Ayhancan Güven, Redline turnuvasında ilk zaferini kazandı

WRX, Motorsport Games ile Espor ortaklığı başlatıyor
eSpt

WRX, Motorsport Games ile Espor ortaklığı başlatıyor

Norris: “Simülasyon yarışlarında, F1’e göre daha gergin oluyorum”
eSpt

Norris: “Simülasyon yarışlarında, F1’e göre daha gergin oluyorum”

Verstappen, Redline yarışının son turundaki temastan kurtuldu ve yarışı kazandı
eSpt

Verstappen, Redline yarışının son turundaki temastan kurtuldu ve yarışı kazandı

Porsche Mobil 1 Supercup sanal sezona hazır
PSC

Porsche Mobil 1 Supercup sanal sezona hazır

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.