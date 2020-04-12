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eSports / Son dakika

Ayhancan Güven bugün Nurburgring'de mücadele edecek

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Ayhancan Güven bugün Nurburgring'de mücadele edecek
Ekleyen:
, Şef Editör
12 Nis 2020 09:59

Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME bir kez daha hız tutkunlarını ağırlayacak. Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ’simRacing’ yarış serisinde Almanya’nın Yeşil Cehennem lakaplı Nürburgring pistinde 4 saat sürecek dayanıklılık mücadelesinde rakiplerine meydan okuyacak. Büyük mücadele 12 Nisan Pazar günü saat 15.30’da başlayacak.

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME, bu kez motor sporları severlerle Ayhancan Güven’i buluşturuyor.

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ‘simRacing’ yarış serisinde Almanya’nın Yeşil Cehennem lakaplı Nürburgring pistinde rakiplerine meydan okuyacak. 4 saat sürecek yarışta takımlar iki pilotla yarışa katılıp, yarış ortasında pilot değiştirecekler. Ayhancan Güven’e ikinci pilot olarak Gün Taşdelen’in eşlik edeceği mücadele 12 Nisan saat 15.30’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Red Bull'un Twitch yayınını aynı zamanda bu sayfadan canlı olarak izleyebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri eSports , TÜRK SPORCULAR
Editör Abdullah Çelik

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