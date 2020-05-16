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eSpor / Son dakika

Ayhancan bugün şampiyonluk yarışına çıkıyor!

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Ayhancan bugün şampiyonluk yarışına çıkıyor!
Ekleyen:
16 May 2020 11:20

Türkiye'nin hem pistlerdeki hem de simülasyon yarışlarındaki gururu Red Bull sürücüsü Ayhancan Güven, Porsche Supercup Virtual Edition serisinde şampiyonluk için bugün son yarışına çıkacak.

Porsche Supercup serisinde mücadele eden Ayhancan, yarışların ertelendiği bu süreçte düzenlenen serinin Porsche Supercup Virtual Edition organizasyonunda mücadele ediyor.

Sanal turnuva bugün İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilecek iki yarış ile sona erecek ve serinin ilk şampiyonu belli olacak.

Ayhancan son yarışlar öncesinde 132 puan ile lider durumda. Ancak onun sadece 2 puan arkasında, şampiyona boyunca kıyasıya mücadele ettiği Larry ten Voorde yer alıyor. 91 puana sahip Dylan Pereira'nın da şampiyonluk şansı devam ediyor.

Yarış için yayın bugün 16:00'da başlayacak. Yayını Red Bull'un Twitch kanalından ya da doğrudan bu sayfadan izleyebilirsiniz.

 
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Seri eSpor , TÜRK SPORCULAR
Editör Abdullah Çelik

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