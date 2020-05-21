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eSpor / Yarış raporu

Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın oldu

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Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın oldu
Ekleyen:
21 May 2020 05:55

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'evde kal hareketsiz kalma' çağrıları doğrultusunda hayata geçirdiği dijital şampiyonalar ile faaliyetlerine devam ediyor.

Son olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından düzenlenen Atatürk Kupası Dijital Rallikros Yarışı 100 sporcunun katılımına sahne oldu.

19 Mayıs günü Norveç'te yer alan Hell pistinde koşulan sahne olan çeyrek ve yarı finallerin ardından, saat 19.19’da İstiklal Marşı okundu ve sonrasında TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı canlı yayına bağlanarak tüm katılımcılara ve organizasyonda görev alanlara başarılar diledi. Elemeleri başarıyla geçen 4'er sporcunun start aldığı final yarışları, 6 tur üzerinden koşuldu ve kıran kırana mücadelere sahne oldu.

Dirt Rally 2.0 ortamında iki ayrı klasmanda düzenlenen kupada PC klasmanında, ülkemizi ralli branşında Avrupa'da başarıyla temsil eden milli sporcu Orhan Avcıoğlu birinciliği kazanan isim oldu. Avcıoğlu'nu Barkın Anayurt ikinci ve Eralp Kumartaşlıoğlu üçüncü olarak takip ederken, Cem Batuhan Evcil de dördüncülüğün sahibi oldu.

PlayStation klasmanında ise kazanan, otomobil sporları kariyerine TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile başlayan ve 2019 szonunda Egea Gençler Kupası kapsamında rallilere katılan genç sporcu Kaan Sarpkaya olurken. onu Mert Gür ikinci, Eray Özdemir üçüncü ve Barış Erciyas da dördüncü olarak takip ettiler.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, faaliyetlerine 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası ile devam edecek ve şampiyonanın ilk ayağı 30 Mayıs günü, 14 sporcunun katılımıyla iki yarış olarak Belçika Spa pistinde koşulacak.

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Editör TOSFED

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