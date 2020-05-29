Alonso ve Barrichello, Sanal Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olacak

Toyota ile önceki iki gerçek Le Mans 24 Saat'i kazanan Alonso, Le Mans organizatörü ACO, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Motorsport Games tarafından düzenlenen rFactor 2 yarışında yer alacak.

Yarış, COVID-19 salgını nedeniyle 19-20 Eylül tarihine ertelenen gerçek Le Mans 24 Saat'in orijinal tarihi olan 13-14 Haziran'da yapılacak.

Son WEC şampiyonu Alonso, 2017 sonunda kendi eSpor takımını kurmuştu.Son haftalarda ise çeşitli sim yarışlarına katılıp, Indianapolis'te ilk zaferini elde etmişti.

2017'de ilk kez Le Mans 24 Saat'te yer alan Barrichello ise koronavirüs arasında sık sık sanal yarışlarda yer aldı.

İkili şimdi sanal ORECA 07 LMP2 aracını sürecekler ve onlara sim yarışçıları Olli Pahkala ile Jarl Teien eşlik edecek.

Etkinliğe çok sayıda yıldız isim katılıyor. Bunlar arasında 209 F1 dünya şampiyonu Jenson Button da yer alıyor.

LMP2 sınıfında iki kez Indianapolis 500 galibi Juan Pablo Montoya, F1 sürücüleri Max Verstappen, Lando Norris ve Pierre Gasly ile Formula E sürücüleri Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa ve Stoffel Vandoorne da yarışacak.

GTE sınıfında eski Ferrari F1 sürücüleri Felipe Massa ve Giancarlo Fisichella gibi sürücüler yer alacak.

Yarışan Porsche sürücüleri arasında Andre Lotterer, Neel Jani, Ayhancan Güven ve Nick Tandy de var.

Motorsport.tv'den canlı yayınlanacak yarış, 13 Haziran saat 16:00'da başlayacak.