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eSpor / Son dakika

Alonso ve Barrichello, kırmızı bayrak sayesinde yarışa geri döndü

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Ekleyen:
13 Haz 2020 18:39

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı teknik bir sorun nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu. Bu sayede yarışa erken veda eden Fernando Alonso ve Rubens Barrichello'nun ekibi mücadeleye geri dönecek.

5. saat yaklaşırken tüm takımlara telsizden liderin arkasında sıralanmaları söylendi. Daha önce böyle bir duruma hazırlanılmıştı. Yani pilotlar yeniden start prosedürü için antrenman yaptılar.

Telsiz mesajında, "Liderler yavaşlasın ve bitiş çizgisinden önce dursun. Pist üstündeki tüm araçlar, liderin arkasında sıralansın."

"Pit girişi kapalı. Bilgisayarlarda teknik bir sorunumuz var. Turunuzu bitirin." sözlerine yer verildi.

Kırmızı bayrak öncesinde Nissan Formula E pilotu Oliver Rowland'ın 2 Seas Motorsport ekip arkadaşı Devid Braune Lando Norris ve Max Verstappen'in oluşturduğu Team Redline ekibinin 90 sn'den fazla farkla önündeydi.

Bu duraklama, yarışın başında sorun yaşayarak veda eden Fernando Alonso ve Rubens Barrichello'nun lehine olacak. AllInSports takımı bu sayede 69 tur sonra da olsa yarışa döndüler.

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Editör Abdullah Çelik

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