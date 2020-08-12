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eSpor / Son dakika

Alonso: "Taraftarlar gelecekte sanal Indy 500 görmek isterdi"

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Alonso: "Taraftarlar gelecekte sanal Indy 500 görmek isterdi"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Ağu 2020 14:16

Fernando Alonso, bu sene yapılan Sanal Le Mans 24 Saat gibi bir eSpor etkinliğinin Indianapolis 500 için de yapılmasının yararlı olacağına inandığını söyledi.

Bu sene tarihi ertelenen gerçek dünyadaki Indy 500'ün sıralama turları öncesinde basın mensuplarına konuşan Alonso, eSpor'un gösterdiği büyümenin tüm seriler tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi - özellikle efsane haline gelmiş yarışlara sahip olan serilerin.

Haziran ayında Alonso; ACO, FIA WEC ve Motorsport Games tarafından ortak olarak düzenlenen Sanal Le Mans 24 Saat'e katılmıştı. Bu organizasyon, COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenen gerçek yarışın asıl tarihinde, 13-14 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

Alonso şunları söyledi: "Bence, virüs sebebiyle evde geçirdiğimiz birkaç ay sonunda eSpor çok büyük bir atılım yaptı. Bu tür etkinliklerde çok aktif bir role sahiptim, Sanal Le Mans 24 Saat eSpor yarışları tarihinin en büyük organizasyonu oldu."

"Sadece yarışa hazırlanmak olarak değil - çünkü Rubens Barrichello ve diğer birkaç arkadaşımla kurduğum takımla beraber yarışa katıldım - aynı zamanda Motorsport Games'in bir hissedarı olarak bu mükemmel organizasyonu ortaya koyarken pek çok teknik zorluk ile karşılaştık. Günün sonunda 14 milyondan fazla izleyiciye ulaştık, bu da eSpor için inanılmaz bir şey."

"Indy 500 bu tür bir organizasyonu sahiplenen yarışlardan biri olmalı çünkü taraftarların bu şovu çok sevdiklerini düşünüyorum. Sanal dünyanın içerisinde farklı bir atmosfer var ve bence taraftarlar bunu çok seviyorlar."

"Şu anda IndyCar'a konuşuyorum, neden gelecekte Motorsport Games ile beraber mükemmel bir organizasyon yaratarak Sanal Indy 500 yapıp bir başka 14 veya 20 milyon izleyiciye ulaşmayalım? Çünkü bu yarış çok özel bir yarış."

Alonso, motor sporlarının pek çok yönünü bir araya getirmesi ve motor sporları yıldızları ile taraftarları, gerçek dünyadaki organizasyonların kapalı kapılar ardında yapılması nedeniyle, belirli bir ortamda bir araya getirdiği için eSpor'un büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

"Bence sadece sürücüler değil, aynı zamanda taraftarlar, organizatörler, sponsorlar, farklı seriler de eSpor'un 3 veya 4, hatta 10 yıllık gelişimini sadece iki veya üç ayda benimsemeye başladılar." diyen Alonso ekledi: "Bu da insanlara eSpor'un hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, sınırsız fırsatlarının bulunduğunu göstermek için mükemmel bir zamanlamaydı."

"Pek çok insanın burayı keşfetmesinden dolayı çok mutluyum, özellikle efsaneleşmiş yarışlarda. Sanal Le Mans 24 Saat, gerçek dünyada mücadele eden 200 sürücünün yarıştığı bir organizasyona ev sahipliği yaptı ve bunun da pek çok fırsatın kapısını açtığını düşünüyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar , eSpor
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Editör Charles Bradley

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