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eSpor / Haberler

Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!

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Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 May 2020 18:48

Fernando Alonso, Silverstone'da gerçekleştirilen Legends Trophy'nin son iki ayağında zafere ulaşan isim oldu.

Fernando Alonso, Legends Trophy'nin Silverstone'daki ilk ayağına pole pozisyonundan başladı.

İspanyol pilot, sıralama turlarını Jenson Button'ın 0.6 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Yarışı baştan sona üstün götürmeyi başaran İspanyol pilot, ilk yarışta rahat bir zafer elde etti.

Jenson Button ise ikinci sırada finiş gördü.

İkinci yarış ters gridle başladı ve 19. sıradan start alan Alonso, harika bir yükseliş sergiledi ve rakiplerini birer birer geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Alonso böylelikle Indianapolis'teki çifte galibiyetinden sonra Silverstone'da iki galibiyet daha almış oldu. 

Sadece üç haftadır simülatöre sahip olan Alonso'nun bu performansı epey takdir topladı.

Button, ikinci yarışın son turunda yarış bitti zannederek yavaşladı ve üçüncü sıradan 12. sıraya kadar geriledi.

Juan Pablo Montoya, Button'ın yavaşlamasıyla o yarışta podyuma çıktı.

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Seri eSpor
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Jenson Button Şimdi al , Juan Pablo Montoya
Editör Gyémánt Péter

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