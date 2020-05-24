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Alonso, sanal yarışlardaki ilk zaferinin ardından mutlu

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Alonso, sanal yarışlardaki ilk zaferinin ardından mutlu
Ekleyen:
, Editör
24 May 2020 07:36

Fernando Alonso, sanal yarışlardaki ilk zaferinin ardından oldukça mutlu görünüyor.

Geçen hafta yeni bir simülatör alan Fernando Alonso, dün gerçekleştirilen Indianapolis yarışına katıldı ve iki yarışta iki zafer alarak harika bir performans sergiledi.

İspanyol sürücü böylelikle sanal yarışlardaki ilk zaferini elde etmiş oldu.Alonso, “Bence çok keyifli bir hafta sonu oldu. Hem bu hafta sonu, hem de antrenmanlar çok keyifliydi."

“Bu hafta her gece bu çocuklarla birlikteydik. Araç üzerinde çalışmak ve hafta sonu iyi bir gösteri sunabilecek bir aracımız olduğundan emin olmak için Whatsapp grubunda sohbet ediyorduk."

“Bu konuda henüz çok yeniyim! Simülatör sistemini henüz geçen Perşembe günü Zandvoort'tan önce satın aldım. Bir buçuk haftanın ardından hâlâ bazı tuşlar üzerinde çalışıyorum! Bugün harikaydı ve Indianapolis Speedway'de sürüş yapmak eğlenceliydi."

Alonso ilk yarışta Jenson Button'la yoğun bir galibiyet savaşı verdi ve damalı bayrağı geçerken ikili adeta yan yanaydı.

“İlk yarışı kaybetmekten çok korktum! Jenson çok zeki bir adam ve ikimiz de önde ya da arkada olmaya çalışarak oyunlar oynuyorduk."

"Birbirimizi deniyorduk, ama Jenson'ın neler yapabileceğini asla bilemezsiniz! O her zaman bir adım öndeydi ve hava koridoru konusunda çok endişeliydim.

"Sonunda dördüncü virajda bir kayma yaşadı ve bu benim için [kazanmak adına] yeterli bir farktı."

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Editör Kemal Şengül

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