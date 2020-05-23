Alonso, sanal yarışlardaki ilk zaferini Indianapolis'te aldı!

Indianapolis'te gerçekleştirilen sanal yarışta pole pozisyonunu Petter Solberg alırken, Jenson Button ikinci, Oriol Servia üçüncü ve Fernando Alonso dördüncü oldu.

20 dakika üzerinden gerçekleştirilen oval yarışta Alonso ve Button kısa süre içerisinde ilk iki sıraya yerleştiler ve hemen hemen her tur yer değiştiler.

İkilinin temposu diğerlerinden çok daha iyiydi ve iki eski takım arkadaşı arasındaki mücadele yarışın son turuna kadar devam etti.

Alonso son tura girerken Button'ın hatasından faydalandı ve liderliği aldı.

Button mücadeleyi bırakmadı ve Alonso'yu son metrelere kadar zorladı ancak eski takım arkadaşını geçme şansı yakalayamadı.

Alonso böylelikle sanal yarışlardaki ikinci denemesinde zafere ulaşırken, Button ikinci ve Jan Magnussen üçüncü oldu.

Tiago Monteiro dördüncü, Tony Kanaan ise beşinci sırada finiş gördü.

Gerçek hayatta da Indianapolis 500'ü kazanmak isteyen Alonso, bu sonuçla sanal yarışlardaki ilk zaferini de elde etmiş oldu.

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