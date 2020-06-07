Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı

Fernando Alonso, Monako'da gerçekleştirilen Legends Trophy yarışında sıralama turlarının en hızlı ismi olmayı başardı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

İlk turu lider geçen Alonso, sonrasında farkı açmaya başladı ve Juan Pablo Montoya'nın önünde rahat bir zafer elde etti.

Jan Magnussen 18. saniye geride üçüncü olurken, Petter Solberg dördüncü ve Helio Castroneves beşinci oldu.

Alonso böylelikle arka arkaya beşinci zaferini kazandı.

İkinci yarış ise ters gridle yapıldı. Alonso, yarışa 13. sıradan başladı.

İspanyol pilot ilk iki turda çok fazla vakit kaybederken, Andy Priaulx liderliğe yükseldi. Alonso, her geçen tur ön bölüme yaklaşsa da, galibiyet savaşından uzak kaldı.

Priaulx damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada görürken, Montoya ikinci ve son turda Castroneves'i geçerek üçüncülüğü alan Alonso podyumu tamamlayan isim oldu.