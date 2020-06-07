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eSpor / Haberler

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı

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Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Haz 2020 06:23

The Race tarafından düzenlenen Legends Trophy'nin Monaco ayağının ilk yarışında Fernando Alonso zafere ulaşırken, ikinci yarışı Andy Priaulx kazandı.

Fernando Alonso, Monako'da gerçekleştirilen Legends Trophy yarışında sıralama turlarının en hızlı ismi olmayı başardı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

İlk turu lider geçen Alonso, sonrasında farkı açmaya başladı ve Juan Pablo Montoya'nın önünde rahat bir zafer elde etti.

Jan Magnussen 18. saniye geride üçüncü olurken, Petter Solberg dördüncü ve Helio Castroneves beşinci oldu.

Alonso böylelikle arka arkaya beşinci zaferini kazandı.

İkinci yarış ise ters gridle yapıldı. Alonso, yarışa 13. sıradan başladı.

İspanyol pilot ilk iki turda çok fazla vakit kaybederken, Andy Priaulx liderliğe yükseldi. Alonso, her geçen tur ön bölüme yaklaşsa da, galibiyet savaşından uzak kaldı.

Priaulx damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada görürken, Montoya ikinci ve son turda Castroneves'i geçerek üçüncülüğü alan Alonso podyumu tamamlayan isim oldu.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor , Other cars
Pilotlar Emerson Fittipaldi , Fernando Alonso Şimdi al , Helio Castroneves , Jan Magnussen , Juan Pablo Montoya
Editör Gyémánt Péter

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