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eSpor / Haberler

Alonso, ilk eSpor yarışına çıkacak

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Alonso, ilk eSpor yarışına çıkacak
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 May 2020 14:25

Fernando Alonso, The Race'in düzenlediği All-Star Series Legands Trophy'de mücadele edecek.

Alıştığımız üzere, bugün The Race tarafından Legends Trophy gerçekleştirilecek ve pek çok ünlü yarış pilotu bu etkinlikte yer alacak.

Şimdi Fernando Alonso'nun da bu etkinliğe katılacağı açıklandı. İspanyol pilot şimdi Jenson Button, Juan Pablo Montoya ve Emerson Fittipaldi gibi pilotlara katılacak.

Renault ile F1'e döneceği konuşulan Alonso, bugünkü yarışta diğer tüm katılımcılar gibi 1975 Brabham BT44B'le yarışacak. Fakat kendi renk düzeni olacak.

İki hafta önce, dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel da bu etkinlikte yer almış fakat ilk 10'a dahi girememişti.

Bugünkü etkinliğe katılacak sürücüler arasında Button, Franchitti, Pirro, Solberg, Fittipaldi, Castroneves, Montoya, De Ferran, Kanaan, Jan Magnussen, David Brabham, Panis, Fernandez, Priaulx, Monteiro, Herta, Turner, Salo, Papis, Servia, Liuzzi, Dominguez, Coronel , Jourdain ve Platon yer alıyor.

The Race'in çevrimiçi yarışı 19:00'da başlayacak ve The Race'in Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

 

 

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Seri Formula 1 , eSpor
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Editör Gyémánt Péter

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