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Alonso/Barrichello, Sanal Le Mans 24 Saat'in ilk saatlerinde şanssızlık yaşadı

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Alonso/Barrichello, Sanal Le Mans 24 Saat'in ilk saatlerinde şanssızlık yaşadı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Haz 2020 15:19

Fernando Alonso ve Rubens Barrichello, Sanal Le Mans 24 Saat'in açılış saatlerinde bir takım sorunlarla mücadele ettiler.

Eski Formula 1 sürücüleri, ve sim yarışçıları Olli Pahkala ve Jarl Teien ile paylaşılan araç, Mulsanne düzlüğünün girişinde durdu. Alonso’nun direksiyonunda olduğu aracın yakıtı, 1.5 saat noktasında bitti.

İspanyol pilot, 30.dakikada 94 numaralı Porsche’yi süren Simona de Silvestro ile temas yaşayarak bir saniyelik bir ceza aldı ve aracında büyük bir hasar bulunuyordu.

Yarışı aşağıdan seyredebilirsiniz.

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Seri Le Mans , eSpor
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Rubens Barrichello
Editör Stefan Mackley

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