Alonso/Barrichello, Sanal Le Mans 24 Saat'in ilk saatlerinde şanssızlık yaşadı

Eski Formula 1 sürücüleri, ve sim yarışçıları Olli Pahkala ve Jarl Teien ile paylaşılan araç, Mulsanne düzlüğünün girişinde durdu. Alonso’nun direksiyonunda olduğu aracın yakıtı, 1.5 saat noktasında bitti.

İspanyol pilot, 30.dakikada 94 numaralı Porsche’yi süren Simona de Silvestro ile temas yaşayarak bir saniyelik bir ceza aldı ve aracında büyük bir hasar bulunuyordu.

Yarışı aşağıdan seyredebilirsiniz.