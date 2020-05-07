eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Son dakika

Aguero, pazar günü Formula 1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak!

paylaşım
yorumlar
Aguero, pazar günü Formula 1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 10:20

Futbol yıldızları Sergio Aguero ve Arthur Melo, Pazar günü yapılacak bir sonraki Sanal Grand Prix etkinliğinde altı Formula 1 sürücüsüne katılacaklar.

Formula 1, 10 Mayıs'ta Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılacak olan İspanya Grand Prix'sinin yerine, bir başka Sanal Grand Prix daha eklediğini açıkladı.

Gridde, geçen hafta sonu Sanal Interlagos yarışını kazanan Red Bull pilotu Alexander Albon ve yarış boyunca mücadele ettiği Ferrari pilotu Charles Leclerc de yer alacak.

Williams sürücüleri George Russell ile Nicholas Latifi ikilisi yarışta yer alacak pilotlar arasında yer alırken, McLaren'dan Lando Norris ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi de etkinlikte yer alacak.

Manchester City ile dört kez Premier League şampiyonluğu kazanan Sergio Aguero, İspanya yarışında Red Bull'da Albon'un takım arkadaşı olacak.

Aguero'nun geçen yılki İtalyan Grand Prix de dahil olmak üzere bir dizi Formula 1 yarışına katıldığı ve F1'in büyük bir fanı olduğu biliniyor.

Aguero, "Motor sporları benim için büyük bir tutku, bu yüzden Sanal İspanya Grand Prix'sine katılma fırsatı benim için çok heyecan verici."

"Formula 1 yarışlarını seyretmek ve pist günlerinde kendimi sınamak adına yarış hafta sonlarına katıldım ve çok keyifli deneyimlerdi. Ama bu beni bir sonraki seviyeye taşıyor ve bana gerçek F1 sürücülerine karşı yarışıp, rekabet etme fırsatı veriyor. Bunun için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Barcelona futbolcusu Melo ise Haas takımında Pietro Fittipaldi'nin takım arkadaşı olacak. Etkinliğe geri dönen isimler arasında Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve golfçü Ian Poulter da yer alıyor.

Renault ayrıca Formula 3 sürücüsü Max Fewtrell'in Poulter ile birlikte Sanal Grand Prix hafta sonunda yer alacağını doğruladı.

Etkinliğe katılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Sanal İspanya Grand Prix'si pazar günü TSI 20:00'de yapılacak.

Sonraki haber
TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı

Önceki haber

TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Supercars Eseries: Round 5

Supercars Eseries: Round 5

6 May - 6 May
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Yarış
Sal 5 May
Çar 6 May
15:00
00:00

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yeni Asya takımı, 2022'de Formula 1'e girmek için çalışıyor

38dk
2
Formula 1

Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmeler çıkmaza girmiş olabilir!

3
Formula 1

BMW, Formula 1'e dönmeyecek

4
Formula 1

Kvyat, Ferrari ile testin ardından "ne pahasına olursa olsun" geri dönmek istemiş

5
Formula 1

2021 kararını veren Alonso: "Yakında açıklayacağım"

Son Videolar

AZERBAYCAN SOKAKLARINDA 8 ARAÇ İLE ZİNCİRLEME KAZA! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 24 29:54
eSpor
2s

AZERBAYCAN SOKAKLARINDA 8 ARAÇ İLE ZİNCİRLEME KAZA! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 24

TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 test yarışı 04:12
eSpor
3s

TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 test yarışı

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Test Yarışı 55:56
eSpor

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Test Yarışı

NASCAR Heat 5 Resmi fragman 00:46
eSpor

NASCAR Heat 5 Resmi fragman

Supercars All Stars Eseries - Spa-Francorchamps 00:00
eSpor

Supercars All Stars Eseries - Spa-Francorchamps

Son Haberler

Aguero, pazar günü Formula 1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak!
eSpr

Aguero, pazar günü Formula 1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak!

TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı
tspr

TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı

Leclerc: "Sim yarışları, sürücüler arasındaki bağı kuvvetlendirdi"
F1

Leclerc: "Sim yarışları, sürücüler arasındaki bağı kuvvetlendirdi"

2.EOSK E-Ralli Kupası kayıtları başladı, kazanana büyük ödül var!
eSpr

2.EOSK E-Ralli Kupası kayıtları başladı, kazanana büyük ödül var!

Norris gerçek bir Supercar aracı kullanmak istiyor
VASC

Norris gerçek bir Supercar aracı kullanmak istiyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.