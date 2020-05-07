Aguero, pazar günü Formula 1'in Sanal Grand Prix'sine katılacak!

Formula 1, 10 Mayıs'ta Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılacak olan İspanya Grand Prix'sinin yerine, bir başka Sanal Grand Prix daha eklediğini açıkladı.

Gridde, geçen hafta sonu Sanal Interlagos yarışını kazanan Red Bull pilotu Alexander Albon ve yarış boyunca mücadele ettiği Ferrari pilotu Charles Leclerc de yer alacak.

Williams sürücüleri George Russell ile Nicholas Latifi ikilisi yarışta yer alacak pilotlar arasında yer alırken, McLaren'dan Lando Norris ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi de etkinlikte yer alacak.

Manchester City ile dört kez Premier League şampiyonluğu kazanan Sergio Aguero, İspanya yarışında Red Bull'da Albon'un takım arkadaşı olacak.

Aguero'nun geçen yılki İtalyan Grand Prix de dahil olmak üzere bir dizi Formula 1 yarışına katıldığı ve F1'in büyük bir fanı olduğu biliniyor.

Aguero, "Motor sporları benim için büyük bir tutku, bu yüzden Sanal İspanya Grand Prix'sine katılma fırsatı benim için çok heyecan verici."

"Formula 1 yarışlarını seyretmek ve pist günlerinde kendimi sınamak adına yarış hafta sonlarına katıldım ve çok keyifli deneyimlerdi. Ama bu beni bir sonraki seviyeye taşıyor ve bana gerçek F1 sürücülerine karşı yarışıp, rekabet etme fırsatı veriyor. Bunun için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Barcelona futbolcusu Melo ise Haas takımında Pietro Fittipaldi'nin takım arkadaşı olacak. Etkinliğe geri dönen isimler arasında Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve golfçü Ian Poulter da yer alıyor.

Renault ayrıca Formula 3 sürücüsü Max Fewtrell'in Poulter ile birlikte Sanal Grand Prix hafta sonunda yer alacağını doğruladı.

Etkinliğe katılacak diğer isimlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Sanal İspanya Grand Prix'si pazar günü TSI 20:00'de yapılacak.