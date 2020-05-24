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eSpor / Son dakika

Abt, yerine başkasını yarıştırdığı için para cezası aldı, diskalifiye edildi

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Abt, yerine başkasını yarıştırdığı için para cezası aldı, diskalifiye edildi
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Abdullah Çelik
24 May 2020 18:09

Audi Formula E pilotu Daniel Abt, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen Formula E Race at Home Challenge sanal serisinin Berlin yarışında yerine başkasını yarıştırdığı için 10.000 Euro para cezası aldı ve yarıştan diskalifiye edildi.

Dün gerçekleştirilen yarışta Abt'ın aracı 3. sırada yarışı noktaladı ve podyuma çıktı.

Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen yarışın ardından Mercedes Formula E pilotu Stoffel Vandoorne, bu yarışa Abt'ın katılmadığını ifade etti.

Daniel Abt, Team Abt

Daniel Abt, Team Abt

Photo by: FIA Formula E

Daniel Abt, Team Abt

Daniel Abt, Team Abt

Photo by: FIA Formula E

Twitch kanalından konuşan Vandoorne, "Burada gerçekten mutlu değilim çünkü aracı kullanan Daniel değildi ve her şeyi karıştırdı. Bu saçma." dedi.

Formula E bugün bir açıklama yaptı ve Abt'ın uygunsuz davranış nedeniyle yarıştan men edildiğini, puanlarını kaybettiğini ve 10.000 Euro zorunlu bağışta bulunma cezası aldığını belirtti. Organizasyon UNICEF'e yardım toplama amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu kararın ardından Abt, serisi olması gerektiği gibi ciddiye almadığını kabul etti ve davranışından dolayı özür diledi.

Abt, "Formula E'den tüm taraftarlardan, takımımdan ve diğer sürücülerden cumartesi günkü yarış için dışarıdan yardım aldığım için özür diliyorum. Bu yarışı olması gerektiği gibi ciddiye almadım. Bu projeye ne kadar emek sarf edildiğini bildiğim için özellikle özür diliyorum."

"Hata yaptığımı biliyorum ancak kötü bir niyetim yoktu. Yarıştan diskalifiye edilmemi kabul ediyorum." dedi.

Abt'ın yerine Envision Racing adına eSpor yarışlarına katılan 18 yaşındaki Lorenz Hoerzing'in yarıştığı ortaya çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte Audi ilk 5 yarışın ardından sıfır puanla son sırada yer alıyor.

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Editör Josh Suttill

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