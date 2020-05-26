Abt özür diledi, Audi ile yollarının ayrıldığını açıkladı

Audi bugün, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Formula E Race at Home Challenge Berlin yarışında yerine simülasyon yarışçısı Lorenz Hoerzing'i yarıştıran Abt ile anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Çok geçmeden Abt, Youtube kanalına "Formula E skandal açıklamam" başlıklı 15 dakikalık bir video ekledi. Bu videoda Abt, Audi'ye ait bir kıyafet giymedi ve insanların Hoerzing'i tanıması için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Abt, "Race at Home Challenge için antrenman yaparken Twitch yayınında aklımıza bir fikir geldi ve sim yarışçısının sıradaki yarışta benim yerime yarışarak, gerçek pilotlara karşı neler yapabileceğini gösterme fırsatının komik bir adım olabileceğini düşündük."

"Bunu yazıp taraftarlar için eğlenceli bir hikaye yapmak istedik." dedi.

Abt, videoda doğrudan Hoerzing'in ismini kullanmadı ve bu hamlesinin bu kadar büyük bir olay haline dönüşebileceğini beklemediğini belirtti.

Abt, bunun birlikte alınan bir karar olduğunu ve bu sürüş için para alıp verme gibi bir olayın söz konusu olmadığını söyledi.

Abt, "Başka bir pilotun benim yerime yarışarak iyi bir sonuç alması gibi bir niyetimin olmadığını söylemem çok önemli. Bu şekilde daha iyi görünmek, bu konuda sessiz kalmak gibi bir planım yoktu."

"Cumartesi günü bu yarışa katıldığımda, tabii ki diğer pilotlar tepki gösterdiler ve tuhaf bir şey olduğunu fark ettiler. Bunun farkındaydım."

"Bunu onlardan saklama gibi bir planım yoktu. WhatsApp gruplarından mesaj atarak buna dair ipuçları dahi verdim." dedi.

Abt, bu skandalın ortaya çıkmasının ardından yarıştan men edildi ve 10.000 Euro yardım yapması yönünde ceza aldı. Abt, cezanın hemen ardından UNICEF'e yardımda bulunduğunu söyledi.

Abt, "Yarışın hemen ardından, olayın orada bitmeyeceğini fark ettim ve olay bir anda, hiç hayal etmediğim bir yöne doğru ilerledi."

"Bu fikirde sınırları aştığımızın farkındayım. Çok büyük bir hata yaptık."

"Bu hatamın arkasında duruyor ve kabul ediyorum. Yaptığımın sonuçlarına katlanacağım."

"Sanal dünyada yaptığım bu hatanın gerçek dünyada sonuçları oldu çünkü bugün Audi ile yaptığım görüşmede yollarımızın ayrılacağı konusunda bilgilendirildim."

"Günün sonunda diyecek tek bir şey var. Hayatta bazı hatalar yaparsınız. Daha fazla yerin dibine girebileceğimi sanmıyorum. Yerdeyim ancak yeniden ayağa kalkacağım." dedi.

Abt son olarak ailesinden, arkadaşlarından, Audi, Formula E ve UNICEF'ten özür diledi.