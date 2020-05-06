2.EOSK E-Ralli Kupası kayıtları başladı, kazanana büyük ödül var!

İlk geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan ve oldukça büyük bir ilgi gören EOSK Ralli Kupası'nın ikincisi için kayıtlar başladı.

EOSK tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sizden gelen yoğun ilgi üzerine hazırladığımız 2.E-Ralli Kupamız bu sefer R5 ve R2 kategorisinde yine Dirt Rally 2.0 üzerinden, tüm oyun platformlarına ve katılmak isteyen herkese açık olacak. Genel klasman haricinde R5 ve R2 kategorilerine ayrı puanlandırma ve ödüllendirme yapılacağı gibi, adil rekabet için direksiyon ve controller ayrımı yapılarak ayrı puanlandırma ve ödüllendirme yapılacaktır. Takım olarak katılmak isteyen ekipler için yapılacak puanlandırma ile kupa serimizde 2.Eosk E-Ralli Kupası Takım Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü unvanları verilecektir.

R5 ve R2 otomobiller ile 10 ralli, 80 özel etap ve 558,40 km boyunca mücadelenin yaşanacağı 2.E-Ralli Kupamız 7 Mayıs 2020 Perşembe saat 18:00’da start alacak olup, 2 günde 1 geçilecek ralliler ile 30 Mayıs 2020 Cumartesi saat 18:00’da son bulacak**

Kayıtlar 5 Mayıs 2020 Salı (yarın) saat 13:00’da açılacak olup, 7 Mayıs 2020 Perşembe saat 10:00’da kapanacaktır. Kayıtlar instagram hesabımız olan @Eosk35 hesabımıza DM yoluyla Ad/Soyad, Codemaster Account Adı, katılmak istenilen kategori (R5 veya R2) ve telefon numaranızı içeren mesaj ile yapılmalıdır. Başvurunuz ardından yarışmacılara DIRT RALLY 2.0 Club daveti gönderilecektir. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz

**Sadece 15 Mayıs 2020 gününe denk gelen rallimiz 5 gün açık kalacak olup, 20 Mayıs 2020 itibariyle 2 günlük periyoda geri dönülecektir."

Kazananı ise oldukça büyük bir ödül bekliyor. Tüm yarışları direksiyon ile takip eden ve genel klasmanda kupa sonucu oluşan puan durumunda en iyi pozisyonda bitirmiş olan, ehliyet sahibi ve daha önce TOSFED’ten Sporcu ve/veya Yarışmacı Lisansı hiç almamış olan yarışmacıya (TOSFED Yıldızını Arıyor Lisansı ve TOSFED E-Spor Dijital Lisans hariç) RallyAbroad Garajı tarafından EOSK’un düzenleyeceği ilk Ege Rallisi yarışında kullanılmak üzere markası ve modeli RallyAbroad Garajı tarafından belirlenecek olan bir yarış otomobili temin edilecek.

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