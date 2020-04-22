23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı

Ankara Otomobil Sporları Kulübü yani ANOK, kupa ödüllü yeni bir Espor etkinliği düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.

23 Nisan E-Ralli Kupası adı altında gerçekleştirilen etkinlik, 23 Nisan Saat 15:00'de başlayacak ve toplamda 4 gün sürecek.

4 yarış sonunda en çok puan toplayıp, ilk 3'e giren katılımcılar 23 Nisan E-Ralli Kupası'nın sahibi olacaklar.

Dirt Ralli 2.0 oyununda gerçekleştirilen etkinliğe Xbox, Playstation 4 ve PC platformlarının hepsinden katılım sağlanabilecek.

Şu ana kadar profesyonel yarış pilotları Burak Çukurova, Ali Dinç, Gürol Baranlı, Onat Telkenar, Mert Gür, İrfan Bayrak, Vedat Ali Dalokay, Deniz Gülcan gibi isimlerinde kayıt yaptırdığı kupaya daha bir çok önemli isimin ilgi göstermesi bekleniyor. Sizlerde bu isimler ile aynı ortamda yarışmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Etkinliğe katılmak ANOK Instagram sayfasına ya da anok@anok.org.tr adresine; İsim-Soyad, Codemasters Hesap İsminizi, Yaşınızı, Telefon numaranızı ve ePosta adresinizi göndermeniz yeterli. Unutmayın; son başvuru tarihi 23 Nisan saat 15:00.

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