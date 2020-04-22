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23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı

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23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı
Ekleyen:
, Editör
22 Nis 2020 13:00

Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı.

Ankara Otomobil Sporları Kulübü yani ANOK, kupa ödüllü yeni bir Espor etkinliği düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.

23 Nisan E-Ralli Kupası adı altında gerçekleştirilen etkinlik, 23 Nisan Saat 15:00'de başlayacak ve toplamda 4 gün sürecek. 

4 yarış sonunda en çok puan toplayıp, ilk 3'e giren katılımcılar 23 Nisan E-Ralli Kupası'nın sahibi olacaklar.

Dirt Ralli 2.0 oyununda gerçekleştirilen etkinliğe Xbox, Playstation 4 ve PC platformlarının hepsinden katılım sağlanabilecek.

Şu ana kadar profesyonel yarış pilotları Burak Çukurova, Ali Dinç, Gürol Baranlı, Onat Telkenar, Mert Gür, İrfan Bayrak, Vedat Ali Dalokay, Deniz Gülcan gibi isimlerinde kayıt yaptırdığı kupaya daha bir çok önemli isimin ilgi göstermesi bekleniyor. Sizlerde bu isimler ile aynı ortamda yarışmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Etkinliğe katılmak ANOK Instagram sayfasına ya da anok@anok.org.tr adresine; İsim-Soyad, Codemasters Hesap İsminizi, Yaşınızı, Telefon numaranızı ve ePosta adresinizi göndermeniz yeterli. Unutmayın; son başvuru tarihi 23 Nisan saat 15:00.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSports
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

23 Nisan E-Ralli Kupası

23 Nisan E-Ralli Kupası

23 Nis - 23 Nis
23 Nisan E-Ralli Kupası Başlangıç:
22 Saat
:
49 Dakika
:
12 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
23 Nisan E-Ralli Kupası
Per 23 Nis
Per 23 Nis
08:00
15:00

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