200 bin dolar ödüllü Le Mans Espor Serisi 2. sezonu başlıyor

İlk sezonunun Veloce Esports takımının kazandığı serinin 2. sezonunda iki farklı sınıf olacak. Mücadeleye Forza Motorsport 7'de mücadele eden profesyonel ve amatör simülasyon yarışçıları katılacaklar.

Pro sınıfını doldurmaları için takımlar davet edilecekler. Bir kez daha Le Mans 24 Saat hafta sonunda gerçekleştirilecek olan 2020 Super Final etkinliğine katılacak ekipler, 5 sıralama yarışına katılacaklar.

Sıralama yarışları için 50.000 dolarlık ödül havuzu olacak.

Pro-Am sıralama mücadelesi isteyen herkese açık olacak. Sıralama yarışlarında Pro sınıfında 18, Am sınıfında ise 9 sürücü seçilecek ve bu isimler, gelecek haziran ayındaki Super Final'de mücadele edecekler.

Oyun severler bu seri için elemelere 2020 Autosport International Show etkinliğinde ya da FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Avrupa'daki ayaklarında katılabilecekler.

Başarılı olan pilotlar ve takımlar Le Mans'daki Super Final'de bir araya gelecekler. 50 oyuncunun aynı anda mücadele edebildiği organizasyon, en büyük eSpor aktivitelerinden birisi olacak.

WEC CEO'su Gerard Neveu, "Le Mans eSpor Serisi'nin ve bu sene haziran ayında gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarış hafta sonundaki mükemmel Super Final'in başarılı bir şekilde geride kalmasının ardından 2. sezon için sabırsızlanıyoruz."

"Motor sporlarını, özellikle de dayanıklılık yarışlarını, takımlarımız ve izleyenler açısından tekrar canlandırmak için istekliyiz."

"Yenilikçi ve heyecan verici yeni format, aynı zamanda artan ödül miktarı ve Super Final'in dünyanın en büyük motor sporları etkinliklerinden birisinde gerçekleşecek olmasıyla, eSpor mücadelelerinin yeni bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Pro sınıfı için başvurular 7 Kasım tarihine kadar alınacak. Sezon ise 15 Kasım'da başlayacak.