12 Saat Bathurst yarışından podyumla dönüyoruz!

4 araçla katıldığımız dayanıklılık yarışında Hüsnü Güven, Ömer Akan ve Birol Kanal üçlüsünün oluşturduğu takım, 338 turluk mücadelenin ilk saatlerinde yarışa liderlik etmeyi başardı.

Yarışın orta noktalarına gelindiğinde ufak bir hasarla pite gelen ekibimiz, ilk 5'in gerisine düşmesine rağmen kalan saatlerde tempoyu arttırdı ve liderin 13 saniye gerisinde damalı bayrağı geçerek podyuma çıktı.

Diğer ekiplerimiz ise yarışın ilk saatlerinde yaşanılan temaslardan dolayı gerilere düştü ancak 12 saatlik mücadeleyi tamamlamayı başardılar.

Takımımızın bir sonraki yarışı 26-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12 Saat Sebring yarışa olacak.