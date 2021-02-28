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Önceki / Motorsport.com eTeam 12 Saat Bathurst yarışına giriyor!
eSpor / Motorsport.com TR eTeam / Yarış raporu

12 Saat Bathurst yarışından podyumla dönüyoruz!

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Motorsport.com eTeam Powered by MindTrick olarak 4 araçla katıldığımız 12 Saat Bathurst yarışında ekibimiz podyuma çıkmayı başardı.

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12 Saat Bathurst yarışından podyumla dönüyoruz!

4 araçla katıldığımız dayanıklılık yarışında Hüsnü Güven, Ömer Akan ve Birol Kanal üçlüsünün oluşturduğu takım, 338 turluk mücadelenin ilk saatlerinde yarışa liderlik etmeyi başardı.

Yarışın orta noktalarına gelindiğinde ufak bir hasarla pite gelen ekibimiz, ilk 5'in gerisine düşmesine rağmen kalan saatlerde tempoyu arttırdı ve liderin 13 saniye gerisinde damalı bayrağı geçerek podyuma çıktı.

Diğer ekiplerimiz ise yarışın ilk saatlerinde yaşanılan temaslardan dolayı gerilere düştü ancak 12 saatlik mücadeleyi tamamlamayı başardılar.

Takımımızın bir sonraki yarışı 26-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12 Saat Sebring yarışa olacak.

Motorsport.com eTeam 12 Saat Bathurst yarışına giriyor!

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Editör Emir Tanyol Kar

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