Van Gisbergen, çekişmeli yarışı kazanan isim oldu

Yarışın başlangıcında öndeki isimler van Gisbergen ve wildcard girişli Lando Norris olsa da, yarışın ilerleyen bölümlerinde liderlik için 8 isim mücadele etti.

Norris'in öne geçme çabası ise zorunlu pitstopların yapılması ile yarıda kaldı ve McLaren pilotu büyük bir kazaya karıştı.

14. ve 19. turlar arasında yapılan pitstoplar sonrasında ilk sırada piste dönen isim ise Jamie Whincup oldu. 7 kez Supercar şampiyonu pilot, yarış bitimine on tur kala çıkan sarı bayrağa kadar liderliğini korudu.

Yarışın tekrardan başlamasıyla beraber Whincup hızını tekrardan gösterdi, ancak arkadaki grubun hızlanması ile beraber Avustralyalı pilot için işler tersine döndü. Yarış bitimine birkaç tur kala Whincup, Red Bull Holden aracının arka tarafını kaybetti ve spin attı.

Pole pozisyonunun sahibi olan Anton De Pasquale ise liderlik için mücadele eden grubun içinde bulunuyordu, ancak yarışın bitimine bir tur kala kontrolü kaybetti ve spin attı.

Böylece son turda, liderlik için yarışan isimler van Gisbergen, Waters ve Fabian Coulthard oldu. Çok çekişmeli bir son tur geçiren üçlünün arasında, yarış sonunda oluşan fark sadece 0.05 saniye idi.

Attığı geç spin ile beraber De Pasquale 15. sıraya geriledi, Norris ise yarışı 18. sırada tamamladı.

Sıralamalarda zorluk çeken Scott McLaughlin ise, ilk turda trafiğe takıldı ve mücadele sonucunda pitten geçmek zorunda kaldı.

14. sıraya kadar yükselmeyi başaran McLaughlin, sarı bayraklı bölümde pitlere gelip lastik değiştirerek bir kumar oynadı. Yarış başladıktan sonra 19. sırada yarışa dönen McLaughlin, yarışta ikinci defa spin atarak son sıraya geriledi ve yarışı sonuncu olarak tamamladı.