Van Gisbergen, çekişmeli yarışı kazanan isim oldu

eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Home Challenge sezon öncesi testi
18 Nis
-
18 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 5
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 4
27 Nis
-
27 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 5: Barcelona
30 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 6
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Monaco FE Pist turu
07 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 6: Phillip Island
07 May
-
07 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 7
20 May
-
20 May
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
eSpor / Yarış raporu

Van Gisbergen, çekişmeli yarışı kazanan isim oldu

paylaşım
yorumlar
Van Gisbergen, çekişmeli yarışı kazanan isim oldu
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
21 May 2020 15:20

Charlotte Motor Speedway'de yapılan çekişmeli sanal Supercar yarışını, Cam Waters'ı arkasında tutmayı başaran Shane van Gisbergen kazandı.

Yarışın başlangıcında öndeki isimler van Gisbergen ve wildcard girişli Lando Norris olsa da, yarışın ilerleyen bölümlerinde liderlik için 8 isim mücadele etti. 

Norris'in öne geçme çabası ise zorunlu pitstopların yapılması ile yarıda kaldı ve McLaren pilotu büyük bir kazaya karıştı. 

14. ve 19. turlar arasında yapılan pitstoplar sonrasında ilk sırada piste dönen isim ise Jamie Whincup oldu. 7 kez Supercar şampiyonu pilot, yarış bitimine on tur kala çıkan sarı bayrağa kadar liderliğini korudu.

Yarışın tekrardan başlamasıyla beraber Whincup hızını tekrardan gösterdi, ancak arkadaki grubun hızlanması ile beraber Avustralyalı pilot için işler tersine döndü. Yarış bitimine birkaç tur kala Whincup, Red Bull Holden aracının arka tarafını kaybetti ve spin attı. 

Pole pozisyonunun sahibi olan Anton De Pasquale ise liderlik için mücadele eden grubun içinde bulunuyordu, ancak yarışın bitimine bir tur kala kontrolü kaybetti ve spin attı. 

Böylece son turda, liderlik için yarışan isimler van Gisbergen, Waters ve Fabian Coulthard oldu. Çok çekişmeli bir son tur geçiren üçlünün arasında, yarış sonunda oluşan fark sadece 0.05 saniye idi. 

Attığı geç spin ile beraber De Pasquale 15. sıraya geriledi, Norris ise yarışı 18. sırada tamamladı.

Scott McLaughlin, meanwhile, finished dead last. After struggling in qualifying he was forced into the lane at the end of Lap 1 after being turned around in traffic.

Sıralamalarda zorluk çeken Scott McLaughlin ise, ilk turda trafiğe takıldı ve mücadele sonucunda pitten geçmek zorunda kaldı. 

14. sıraya kadar yükselmeyi başaran McLaughlin, sarı bayraklı bölümde pitlere gelip lastik değiştirerek bir kumar oynadı. Yarış başladıktan sonra 19. sırada yarışa dönen McLaughlin, yarışta ikinci defa spin atarak son sıraya geriledi ve yarışı sonuncu olarak tamamladı. 

Sonraki haber
F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Hız Tapınağı Monza, Yarış 22:00'da!

Önceki haber

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Hız Tapınağı Monza, Yarış 22:00'da!

Sonraki haber

Dünya Ralikros Şampiyonası, Motorsport Games ortaklığıyla yeni bir sanal seri başlatıyor

Dünya Ralikros Şampiyonası, Motorsport Games ortaklığıyla yeni bir sanal seri başlatıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSpor
Editör Andrew van Leeuwen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bir hata sonucu efsaneye dönüşen araç: Lotus 79

57dk
2
Formula 1

Bottas'ın menajeri, 2021 için Renault ile görüştü

2s
3
Formula 1

Ferrari, bugün SF1000 üzerinde çalışmaya tekrar başlayacak

4
Formula 1

Sainz: "Ferrari'de yarışmak özel olacak ama McLaren'daki işim henüz bitmedi"

5
Formula 1

Mercedes yönetim kurulu Vettel'le mi yarışmak istiyor?

Son Videolar

MotoGP 19 vs MotoGP 20 Türkçe Grafik ve Oynanış Karşılaştırması! 19:24
eSpor

MotoGP 19 vs MotoGP 20 Türkçe Grafik ve Oynanış Karşılaştırması!

KONTRAT GÖRÜŞMESİ ÇIKMAZA GİRDİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 28 20:47
eSpor

KONTRAT GÖRÜŞMESİ ÇIKMAZA GİRDİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 28

F1 Azerbaycan GP, kale bölümünü tersten geçsek nasıl olur? 01:59
eSpor

F1 Azerbaycan GP, kale bölümünü tersten geçsek nasıl olur?

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge - 4. yarış 02:00:00
eSpor

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge - 4. yarış

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı fragmanı 00:31
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı fragmanı

Son Haberler

Dünya Ralikros Şampiyonası, Motorsport Games ortaklığıyla yeni bir sanal seri başlatıyor
eSpr

Dünya Ralikros Şampiyonası, Motorsport Games ortaklığıyla yeni bir sanal seri başlatıyor

Van Gisbergen, çekişmeli yarışı kazanan isim oldu
eSpr

Van Gisbergen, çekişmeli yarışı kazanan isim oldu

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Hız Tapınağı Monza, Yarış 22:00'da!
eSpr

F1 2019 Ligi'nde sıradaki durak Hız Tapınağı Monza, Yarış 22:00'da!

Ocon ve Aubameyang, Sanal Monako F1 yarışına katılacak!
F1

Ocon ve Aubameyang, Sanal Monako F1 yarışına katılacak!

Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın oldu
eSpr

Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.