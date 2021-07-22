Sanal Le Mans 24 Saat yarışı için sırada ne var?

Hafızanızı yenilemek için 2020 sanal Le Mans 24 Saat yarışından bahsedelim: 2020 Sanal Le Mans 24 Saat yarışı, gerçek yarışın orijinal olarak gerçekleştirilmek istendiği tarihte gerçekleştirildi. Gerçek etkinlik, COVID-19'dan dolayı Eylül ayında gerçekleştirilebilmişti.

Automobile Club de l’Ouest, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Le Mans Esports serisi ve Motorsport Games'in ortak çabaları sayesinde gerçekleştirilen etkinlik; 37 ülkeden 200 pilotun, 170 simülatör kullanarak yarışmasını sağladı.

#1 Rebellion Williams Esport Oreca 07 LMP2: Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski, Kuba Brzezinski Photo by: Rebellion Racing

Rebellion Williams Esport, yarışı genel klasmanda kazanırken; GTE kategorisinde zafer Porsche'un olmuştu.

Yarış gridi mevcut F1 yıldızlarıyla doluydu; Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly yarıştan yer alan isimlerdi.

Bu yıldızlara Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Rubens Barrichello, Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne, Simon Pagenaud, Nelson Piquet Jr, Olivier Panis, Simona de Silvestro ve Tony Kanaan gibi isimler de katıldılar.

Bütün bu pilotlar, dünyanın en iyi eSpor oyuncularıyla birlikte yarıştılar ve araç başına 4 kişi düşen takımlar oluşturdular.

Le Mans Virtual Studio Photo by: ACO

25 saat boyunca yayınlanan etkinliği, toplamda tüm platformlarda 14.2 milyon kişi takip etti. Etkinlik, 57 ülkede yayınlanırken; Eurosport, ESPN ve Sky Sports'da ekranlara geldi.

Facebook'ta 8.6 milyon izlenmeye ulaşılırken; YouTube ve Twitch'de ise #LeMans24Virtual hashtag'i altında 131.5 milyon tepki alındı.

Etkinlik birçok ödül de kazandı. Bu yarış, Leaders Sports Awards ödül töreninde Best Live Experience ödülü ve Autosport Awards ödül töreninde Pioneering and Engineering ödülüne layık görüldü.

Bütün bunlar yapıldı ve başarıldı, peki sırada ne var?

Eski WEC CEO'su Gerard Neveu'nun Motorsport Games'e motor sporları danışmanı olarak katılmasıyla büyük bir adım atıldı.

Neveu, Motorsport Games'e katıldığında, ‘’Motorsport Games, sanal yarış endüstrisinde lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Motorsport Games ekibi ile mevcut etkinlikleri geliştirmek ve tüm Dünya’daki takipçilerimize bu eğlenceyi yaymaya çalışmak için heyecanlıyım. Sanal yarışlar ve e-spor, motor sporlarının geleceğinde büyük bir yer oynayacak ve bu hareketin bir parçası olabilmekten ötürü onur duyuyorum."

"Gerçek motor sporları ile sanal motor sporlarını birleştirerek bu yarışları sadece televizyondan izleyen değil, zirvedeki motor sporları etkinliklerinde yarışabilecek bir topluluk oluşturabiliriz.'' demişti.

Le Mans Virtual Studio Photo by: ACO

Geçtiğimiz sene rekorlar kıran bu etkinliğin yıl dönümünü geçmemizin ardından asıl soru bu momentumu nasıl ileriye taşıyacağımız.

Elbette ilk olarak Ağustos'ta gerçek Le Mans 24 Saat yarışı gerçekleştirilecek . Peki sonrasında ne göreceğiz?

Oyun, eSporları ve spor araçları taraftarları için mükemmel haberlerimiz var gibi duruyor...

Neveu, şunları söyledi: "Size ne söyleyebiliriz... Yolda olan çok fazla heyecanlı şey var. İlk olarak; Motorsport Games, Le Mans ve Automobile Club de l’Ouest arasında yapılan anlaşmayla birlikte, Le Mans 24 Saat'in 100. yılı olan 2023'te yeni bir oyun çıkaracağımızı söyleyebilirim."

"Bu oyun geliştiriliyor ve bunun üzerinde sıkı bir şekilde çalışan kendini adamış bir takımımız var. Bu oyun, spor aracı yarışlarının ve sihirli etkinliğin ambiyansını yansıtacak. Eminim ki bütün spor aracı taraftarları bunu ilgi çekici bulacaktır."

Circuit atmosphere during the night race Photo by: Xynamic

"O zamana kadar ise Sanal Le Mans 24 Saat yarışını bir seriye çevirmeliyiz, sürekli bir eSpor şampiyonası olmalı, WEC formatına benzer olacak."

"Aynı modeli kullanacağız: eSporcuları ve profesyonel pilotları birleştirerek dört pistte yarışacağız. LMP2 ve GTE araçları kullanılacak. Buna ek olarak yarışlar herkesin eğlenebilmesi için halka açık olacak."

"Son olarak size, Circuit de la Sarthe'de gerçekleştirilen Sanal Le Mans 24 Saat yarışının bu kış yeniden gerçekleştirileceğini söyleyebilirim."

"Geçen seneki rotayı takip edeceğiz. Etkinlikte ünlü pilotlar olacak ve seyircilerin takip edebilmesi için iyi bir yayın olacak. Bu etkinliğin kalitesini bir seviye daha geliştirmeyi planlıyoruz."

"Gerçek hayattaki Le Mans yarışının Ağustos ayında gerçekleştirilmesinin ardından bu konu hakkında daha çok heyecan verici haberlerimiz olacak."

İşte böyle, Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı bu kış geri dönecek. Yeni eSpor yarışları da yapılacak. Buna ek olarak, Le Mans'ın 100. yılını kutlamak için yeni bir Le Mans video oyunu piyasaya sürülecek. Bu oyunun piyasaya sürüleceği 2023 yılında, hiper araç kategorisi de tam gücüyle yarışmaya başlamış olacak.

Le Mans 24 Virtual trophies Photo by: ACO