Norris: "Sürücüler e-Spor'un gelişiminde büyük bir katkıya sahipler"

COVID-19 pandemisinin en 1st seviye motor sporları serilerini etkilemesi ile beraber pek çok sürücü, yeteneklerini keskinleştirmek ve eğlenmek için simülasyon yarışlarına çıkıyorlar.

Norris uzun seneler boyunca simülasyon yarışlarına katıldı ve hem F1'in yaptığı Sanal GP'ye, hem de Veloce Games ile Motorsport Games'in ortaklaşa düzenlediği Not the GP serisinde boy gösterdi.

Norris ile beraber, en son yapılan Sanal Grand Prix yarışına Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull pilotu Alexander Albon, McLaren pilotu Carlos Sainz, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ve Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi de katıldı.

Röportajında e-Spor etkinliklerinin yükselişi hakkında konuşan Norris, sürücülerin bir araya gelip beraber yarışmasının bu yükselişte büyük bir etkisinin olduğuna inandığını söyledi.

Norris şunları söyledi: "Biz, sürücüler olarak, çok iyi bir iş yapıyoruz: Etkinlikler düzenliyoruz, bir araya gelip ayarlamalar yapıyoruz ancak bununla beraber F1 ve Not the GP gibi güzel organizasyonlar da yapılıyor."

"Organizasyonlar gayet iyi bir şekilde ayarlanmış durumda, ancak sürücüler olarak pek çok WhatsApp grubuna sahibiz. Burada herkes konuşup, sohbet ediyor ve çeşitli organizasyonları ayarlıyorlar."

"Bence bu durum e-Spor'un gelişiminde büyük bir etkiye sahip, ancak aynı zamanda oturup oyunları yorumlayıp paylaşmak dışında yapılabilecek pek de bir şey yok. Bunlardan bir hikaye çıkartıp konuşmak pek mümkün değil."

"Bence herkes e-Spor ile ilgilenmek zorunda kaldı, çünkü şu anda yapılabilecek tek şey bu gibi duruyor."

"Ancak aynı zamanda e-Spor, sadece son birkaç haftada, kendi içinde de büyüdü ve bence büyümeye de devam edecek."

Rekabetçi organizasyonların dışında Norris, pek çok F1 pilotu ile beraber eğlence amaçlı yarışlar düzenledi ve bu yarışlar sırasında taraftarlar ile de iletişime geçti.

Williams sürücüsü Latifi'ye göre ise e-Spor tamamen yeni bir alan, ancak F1 sezonunun bu yokluğunda, e-Spor'un yararlarını kullanmak gerekiyor.

"Tüm bu e-Spor olayları benim için çok yeni, hayatımda ilk defa deneyimliyorum." diyen Latifi ekledi: "Evimde çok iyi bir simülasyon setim olduğu için şanslıyım. Verilen bu arada, kendimizi oldukça dinç tutmaya çalışıyoruz ve çok fazla fiziksel idman yapıyoruz. Evimde küçük bir spor salonu olduğu için çok şanslıyım, bu yüzden evden çıkmama gerek kalmıyor ve kendimi karantina altında tutabiliyorum."

"Ancak bir simülasyon setine de sahibim ve ilk defa simülasyon yarışlarına katılmaya başladım. Kesinlikle çok güzel bir histi. Geçen hafta ilk yarışlarıma çıktım ve çok eğlendim."

"Kesinlikle beklediğimden daha eğlenceliydi, bu yüzden daha çok yarışa katılmaya hevesliyim."

Veloce ve Motorsport Games, orijinal takvimde yapılması planlanan F1 Grand Prix hafta sonlarında 'Not the GP' yarışları yapmaya devam edecek.