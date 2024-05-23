WRC efsanesi Solberg ralliye geri dönüyor

2003 dünya şampiyonu, 13-15 Haziran tarihleri arasında ERC'nin üçüncü turuna ev sahipliği yapacak olan İsveç'teki Royal Rally of Scandinavia ile geri dönüş yapacak. Ralli, İsveç Rallisi'nin eski evi olan Karlstad'da düzenleniyor.

Bu yarış, Norveçli pilotun 2019 Galler Rallisi'nden bu yana ilk tam ralli mücadelesi olacak.

Solberg, "Ben de o eğlenceden biraz istiyorum."

"Ralli bizim için çok yakın, birçok arkadaşımız ve ailemiz yakınlarda. Tabii ki Monster Energy, Pirelli ve Castrol da bizimle geliyor."

"Ben Rocky, geri döndüm! Bu filmi hatırlıyorum. Güzel bir mücadeleydi ama sonunda Rocky kazanamadı. Ciddiyim, bu sadece keyif almak için."

"Önceliğimiz aracı (ilk üretilen Polo R5) gülümsetecek şekilde sürmek ve Norveç'ten gelen ralli hayranlarına ve ERC'yi dünyanın dört bir yanından izleyen insanlara bir şeyler vermek."

"Geçen sene organizatörlere bu etkinliği büyütmeleri için çok uğraştık, bu sene de öyle. Her zaman olduğu gibi, ralliyi daha da büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Petter Solberg (NOR), Volkswagen Polo GTi R5 Photo by: McKlein / McMaster

"Oraya kazanmak için gitmiyorum. Gösteri ve sürerken eğlenmek için gidiyorum."

"ERC'de çok hızlı pilotların olduğunu biliyoruz, inanılmaz bir rekabet var. Zor olacak."

"Büyük Britanya Rallisi'nden bu yana 5 yıl geçti ve ondan sonra hiçbir şey yapmadım. Şampiyonada inanılmaz bir hız var ve kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz." dedi.

Skoda pilotu Mathieu Franceschi, ERC şampiyonasında iki yarışın ardından liderliğini sürdürüyor ve son şampiyon Hayden Paddon'un önünde yer alıyor.