Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
ERC

WRC efsanesi Solberg ralliye geri dönüyor

Dünya Ralli Şampiyonası ikonu Petter Solberg önümüzdeki ay Avrupa Ralli Şampiyonası'nda rekabetçi bir ralli dönüşü yapmaya hazırlanıyor.

Burhan Güneydaş
Petter Solberg

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

2003 dünya şampiyonu, 13-15 Haziran tarihleri arasında ERC'nin üçüncü turuna ev sahipliği yapacak olan İsveç'teki Royal Rally of Scandinavia ile geri dönüş yapacak. Ralli, İsveç Rallisi'nin eski evi olan Karlstad'da düzenleniyor.

Bu yarış, Norveçli pilotun 2019 Galler Rallisi'nden bu yana ilk tam ralli mücadelesi olacak.

Solberg, "Ben de o eğlenceden biraz istiyorum."

"Ralli bizim için çok yakın, birçok arkadaşımız ve ailemiz yakınlarda. Tabii ki Monster Energy, Pirelli ve Castrol da bizimle geliyor."

"Ben Rocky, geri döndüm! Bu filmi hatırlıyorum. Güzel bir mücadeleydi ama sonunda Rocky kazanamadı. Ciddiyim, bu sadece keyif almak için."

"Önceliğimiz aracı (ilk üretilen Polo R5) gülümsetecek şekilde sürmek ve Norveç'ten gelen ralli hayranlarına ve ERC'yi dünyanın dört bir yanından izleyen insanlara bir şeyler vermek."

"Geçen sene organizatörlere bu etkinliği büyütmeleri için çok uğraştık, bu sene de öyle. Her zaman olduğu gibi, ralliyi daha da büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Petter Solberg (NOR), Volkswagen Polo GTi R5

Petter Solberg (NOR), Volkswagen Polo GTi R5

Photo by: McKlein / McMaster

"Oraya kazanmak için gitmiyorum. Gösteri ve sürerken eğlenmek için gidiyorum."

"ERC'de çok hızlı pilotların olduğunu biliyoruz, inanılmaz bir rekabet var. Zor olacak."

"Büyük Britanya Rallisi'nden bu yana 5 yıl geçti ve ondan sonra hiçbir şey yapmadım. Şampiyonada inanılmaz bir hız var ve kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz." dedi.

Skoda pilotu Mathieu Franceschi, ERC şampiyonasında iki yarışın ardından liderliğini sürdürüyor ve son şampiyon Hayden Paddon'un önünde yer alıyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa’da Takımlar Şampiyonluğu için son yarışına çıkacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?

McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?

Formula 1
Monako GP
McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?
3 kez Grand Prix galibi Aleix Espargaro emekli oluyor

3 kez Grand Prix galibi Aleix Espargaro emekli oluyor

MotoGP
Katalonya GP
3 kez Grand Prix galibi Aleix Espargaro emekli oluyor
Monako'da Perşembe antrenmanları neden kaldırıldı?

Monako'da Perşembe antrenmanları neden kaldırıldı?

Formula 1
Monako GP
Monako'da Perşembe antrenmanları neden kaldırıldı?
Petter Solberg
Daha fazlası
Petter Solberg
Solberg, kendi WRC takımını kurmak için üreticilerle görüşüyor

Solberg, kendi WRC takımını kurmak için üreticilerle görüşüyor

WRC
Solberg, kendi WRC takımını kurmak için üreticilerle görüşüyor
Gronholm, Solberg ve Loeb, Dünya RX'in kurtarılmasını istiyor

Gronholm, Solberg ve Loeb, Dünya RX'in kurtarılmasını istiyor

World Rallycross
Gronholm, Solberg ve Loeb, Dünya RX'in kurtarılmasını istiyor
Austin World RX: Solberg cumartesi günü durdurulamadı

Austin World RX: Solberg cumartesi günü durdurulamadı

World Rallycross
Austin World RX: Solberg cumartesi günü durdurulamadı

Son Haberler

F1 pilotları, Monako'da kırmızı bayrağa sebep olanların hızlı turlarının silinmesini istiyor

F1 pilotları, Monako'da kırmızı bayrağa sebep olanların hızlı turlarının silinmesini istiyor

F1 Formula 1
Monako GP
F1 pilotları, Monako'da kırmızı bayrağa sebep olanların hızlı turlarının silinmesini istiyor
Williams, 2025 için Sainz ile görüşmeler yapıyor

Williams, 2025 için Sainz ile görüşmeler yapıyor

F1 Formula 1
Monako GP
Williams, 2025 için Sainz ile görüşmeler yapıyor
Hamilton, Mercedes'in Monako'da güçlü olmasını umuyor

Hamilton, Mercedes'in Monako'da güçlü olmasını umuyor

F1 Formula 1
Monako GP
Hamilton, Mercedes'in Monako'da güçlü olmasını umuyor
Verstappen, Monako'da McLaren ve Ferrari'yi ciddi tehdit olarak görüyor

Verstappen, Monako'da McLaren ve Ferrari'yi ciddi tehdit olarak görüyor

F1 Formula 1
Monako GP
Verstappen, Monako'da McLaren ve Ferrari'yi ciddi tehdit olarak görüyor

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye