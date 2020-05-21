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Endurance / Son dakika

Toyota, Nürburgring 24 Saat yarışından çekildi

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Toyota, Nürburgring 24 Saat yarışından çekildi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
21 May 2020 14:50

Toyota Gazoo Racing, koronavirüs nedeniyle bu seneki Nürburgring 24 Saat yarışına katılmayacağını ancak 2021'de dönmeyi planladığını açıkladı.

2007'den beri Nordschleife'daki yarışa katılan Toyota, bu seneki yarışa SP-PRO sınıfında Lexus LC ile katılacağını açıklamıştı.

Toyota'nın planı iki kez Super Formula şampiyonu olan Hiroaki Ishiura, son Super GT şampiyonu Kazuyu Oshima, Masahiro Sasaki ve Naoya Gamou'dan oluşan bir ekip kurmaktı.

Ancak bugün yapılan açıklamada, Japon üreticinin ünlü dayanıklılık yarışına katılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada ülkelerde uygulanan seyahat kısıtlamalarının LC'nin yeni çift turbo V8 motorunu ve diğer parçalarını test etmelerini zorlaştırdığı, bu yüzden bu sene için çekilme kararı alındığı belirtildi.

Bu seneki Nürburgring 24 Saat yarışı normalde 21 - 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecekti ancak COVID-19 nedeniyle 24-27 Eylül tarihlerine ertelendi.

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Editör Rachit Thukral

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