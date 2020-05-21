Toyota, Nürburgring 24 Saat yarışından çekildi

2007'den beri Nordschleife'daki yarışa katılan Toyota, bu seneki yarışa SP-PRO sınıfında Lexus LC ile katılacağını açıklamıştı.

Toyota'nın planı iki kez Super Formula şampiyonu olan Hiroaki Ishiura, son Super GT şampiyonu Kazuyu Oshima, Masahiro Sasaki ve Naoya Gamou'dan oluşan bir ekip kurmaktı.

Ancak bugün yapılan açıklamada, Japon üreticinin ünlü dayanıklılık yarışına katılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada ülkelerde uygulanan seyahat kısıtlamalarının LC'nin yeni çift turbo V8 motorunu ve diğer parçalarını test etmelerini zorlaştırdığı, bu yüzden bu sene için çekilme kararı alındığı belirtildi.

Bu seneki Nürburgring 24 Saat yarışı normalde 21 - 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecekti ancak COVID-19 nedeniyle 24-27 Eylül tarihlerine ertelendi.