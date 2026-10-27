Super GT

Toyota GR GT3, gelecek ay Japonya'da ilk yarışına çıkacak!

Toyota'nın yeni GT3 aracı GR GT3, Goodwood Hız Festivali'ndeki iki gösteri sürüşünün ardından 7-8 Kasım'da Motegi'de düzenlenecek SUPER GT sezon finalinde yarış otomobili olarak ilk kez piste çıkacak.

Rachit Thukral Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 06:00

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GR GT3 Concept

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

GR GT3, GT3 kategorisinde takımın normalde kullandığı 32 numaralı Mercedes-AMG GT3'ün yerini alacak. Ancak otomobil, puan alamayacağı özel bir katılımla yarışacak. İki kez Super Formula şampiyonu olan Hiroaki Ishiura ile 19 yaşındaki Tokiya Suzuki, iki yarışlık hafta sonunda aracın direksiyonuna geçecek.

Otomobilde Bridgestone lastikleri kullanılacak. SUPER GT'nin GT300 sınıfında gelecek yıldan itibaren tek lastik tedarikçisi Dunlop olacak. Bu değişiklik, serinin uzun süredir devam eden lastik tedarik anlaşmasının sona ermesiyle gerçekleşecek.

Toyota, kendi markasını taşıyan bir GT3 yarış otomobili üzerinde birkaç yıldır çalışıyor. Modelin ilk ön gösterimi, 2022'de Tokyo Auto Salon'da yapılmıştı.

GR GT3, Temmuz 2025'te Goodwood Hız Festivali'nde kamuoyu önüne ilk kez çıktı. Haas Formula 1 pilotu Esteban Ocon, ünlü yokuş tırmanma parkurunda otomobili kullandı. Japon üretici, aracı bu yıl da Goodwood'a getirdi. Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü Elfyn Evans da otomobili deneyen isimler arasında yer aldı.

Toyota, GR GT3'ü 2026'da belirli yarışlarda piste çıkarmayı değerlendirmişti. Otomobilin yarış kariyerine başlaması için ilk etapta Nürburgring 24 Saat yarışı ideal bir seçenek olarak görülüyordu. Ancak bu plan hayata geçirilemedi. Buna rağmen Japon üretici, yeni GT3 otomobilini yıl sona ermeden yarış koşullarında görmek istiyordu.

GR GT3, gelecek yıldan itibaren müşteri takımlarının kullanımına sunulacak ve yaşlanan Lexus RC F GT3'ün yerini alacak. Üreticiler genellikle yeni GT3 otomobillerini ilk sezonlarında sınırlı sayıda takıma sunmayı tercih etse de GR GT3'ün, ASP takımının elinde Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMGT3 sınıfında yarışacağı kesinleşmiş durumda.

Esteban Ocon, TOYOTA GT Concept

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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