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Endurance / Son dakika

Rossi, kardeşi Marini ile Gulf 12 Saat yarışına katılacak

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Rossi, kardeşi Marini ile Gulf 12 Saat yarışına katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, Avintia ile MotoGP'ye adım atacak olan Luca Marini ile birlikte Ocak ayında yapılacak Gulf 12 Saat'e katılacak ve burada bir Ferrari 488 GT3'ün direksiyonuna geçecek.

Rossi, geçen yıl Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılan 12 saatlik etkinliğe, Marini ve hem arkadaşı hem de iş ortağı olan Alessio Salucci ile katılmıştı. İtalyan sürücü o etkinlikte Kessel Racing tarafından yönetilen 488 Ferrari ile yarışmıştı.

Üçlü, Pro-Am kategorisinde 488 GT3 ile zafere ulaşmayı başardı ve genel klasmanda üçüncü oldular. Şimdi zaferlerini korumak için Ocak ayında geri dönecekler.

Organizatörlerden yapılan kısa açıklamada, “MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 9 Ocak 2021'de Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak Gulf 12 Saat'le etkinliğe dönecek."

“Rossi, geçen yıl Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılan yarışta, Monster VR46 Kessel Racing takımıyla mücadele etti ve GT3 Pro-Am sınıfını kazandı. Genel klasmanda ise üçüncü oldu."

"Rossi, takım arkadaşları Luca Marini ve Alessio Salucci ile birlikte Ferrari 488 GT3'e geri dönecek."

COVID-19 salgını nedeniyle bu yılki etkinlik, Yas Marina'dan Bahreyn Uluslararası Yarış Pisti'ne alındı ve yarış Aralık ayından Ocak ayına taşındı.

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci

Photo by: Fotospeedy

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Seri Endurance
Pilotlar Valentino Rossi
Editör Lewis Duncan

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