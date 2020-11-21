Rossi, kardeşi Marini ile Gulf 12 Saat yarışına katılacak

Rossi, geçen yıl Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılan 12 saatlik etkinliğe, Marini ve hem arkadaşı hem de iş ortağı olan Alessio Salucci ile katılmıştı. İtalyan sürücü o etkinlikte Kessel Racing tarafından yönetilen 488 Ferrari ile yarışmıştı.

Üçlü, Pro-Am kategorisinde 488 GT3 ile zafere ulaşmayı başardı ve genel klasmanda üçüncü oldular. Şimdi zaferlerini korumak için Ocak ayında geri dönecekler.

Organizatörlerden yapılan kısa açıklamada, “MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 9 Ocak 2021'de Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak Gulf 12 Saat'le etkinliğe dönecek."

“Rossi, geçen yıl Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılan yarışta, Monster VR46 Kessel Racing takımıyla mücadele etti ve GT3 Pro-Am sınıfını kazandı. Genel klasmanda ise üçüncü oldu."

"Rossi, takım arkadaşları Luca Marini ve Alessio Salucci ile birlikte Ferrari 488 GT3'e geri dönecek."

COVID-19 salgını nedeniyle bu yılki etkinlik, Yas Marina'dan Bahreyn Uluslararası Yarış Pisti'ne alındı ve yarış Aralık ayından Ocak ayına taşındı.