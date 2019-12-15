Rossi, Gulf 12 Saat'te Ferrari ile kendi klasmanını kazandı!
MotoGP efsanesi Valentino Rossi, cumartesi günü Abu Dhabi'de yapılan Gulf 12 Saat'te üçüncü oldu ve Ferrari ile Pro AM sınıfında ise zafere ulaştı.
Rossi, yarışın final bölümünde #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3'ün direksiyonuna geçti ve 2012'den bu yana ilk yarışında, kazanan aracın dört tur gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.
40 yaşındaki İtalyan sürücü, aracını Moto2 yarışçısı ve üvey kardeşi Luca Marini ile uzun zamandır hem arkadaşı hem de iş ortağı olan Alessio Uccio Salucci ile paylaştı.
Yarış altışar saatten iki parça halinde koşuldu. Rossi başlangıçta yarışa başlayan isimdi ancak ilk turlarda iki sıra kaybetti fakat daha sonra her iki sırayı da geri kazandı.
Rossi ve ekibi sonrasında iyi performans gösterdiler üçüncü olarak hem podyuma çıktılar hem de kendi klasmanlarında zafere ulaştılar.
Öte yandan yarışı #66 Attempto Racing kazanırken, #55 Attempto Racing ikinci oldu.
Böylelikle MotoGP'de harikalar yaratan Rossi, dört tekerlekli araçlarda da kendisini göstermiş oldu.
İtalyan sürücü bu hafta başında Mercedes'in Formula 1 aracını test etmişti.
Cars group photo lineup
Fotoğraf: Fotospeedy
#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci
Fotoğraf: Fotospeedy
Start action #48 HTP Motorsport Mercedes AMG GT3: Maximilian Goetz, Dominik Baumann, Al Zubair Al Faisal
Fotoğraf: Fotospeedy
#55 Attempto Racing Audi R8 GT3: Murod Sultanov, Mattia Drudi, Nicolas Foster
Fotoğraf: Fotospeedy
#83 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting
Fotoğraf: Fotospeedy
#2 United Autosports Ligier JSP3: Jim McGuire, Richard Meins, Shaun Lynn
Fotoğraf: Fotospeedy
#83 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting
Fotoğraf: Fotospeedy
#12 Art Line Team Georgia Lamborghini Super Trofeo: Sergey Afanasyev, Jack Butel, Steven Liquorish, Shota Abkhazava
Fotoğraf: Fotospeedy
#5 Uwe Alzen Automotive Audi R8 GT3 Evo: Uwe Alzen, Martin Konrad, Dietmar Haggenmueller
Fotoğraf: Fotospeedy
77 Barwell Motorsport Lamborghini Huracán GT3 Evo: Adrian Amstutz, Miguel Amos, Jordan Witt, Patrick Kujala
Fotoğraf: Fotospeedy
#5 Uwe Alzen Automotive Audi R8 GT3 Evo: Uwe Alzen, Martin Konrad, Dietmar Haggenmueller
Fotoğraf: Fotospeedy
#55 Attempto Racing Audi R8 GT3: Murod Sultanov, Mattia Drudi, Nicolas Foster
Fotoğraf: Fotospeedy
#19 GPX Racing Porsche 911 GT3 R: Stuart Hall, Benji Goethe, Jordan Grogor
Fotoğraf: Fotospeedy
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|Editör
|Charles Bradley
Rossi, Gulf 12 Saat'te Ferrari ile kendi klasmanını kazandı!
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