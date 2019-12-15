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Endurance / Gulf 12 Saat / Yarış raporu

Rossi, Gulf 12 Saat'te Ferrari ile kendi klasmanını kazandı!

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Rossi, Gulf 12 Saat'te Ferrari ile kendi klasmanını kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ara 2019 06:30

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, cumartesi günü Abu Dhabi'de yapılan Gulf 12 Saat'te üçüncü oldu ve Ferrari ile Pro AM sınıfında ise zafere ulaştı.

Rossi, yarışın final bölümünde #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3'ün direksiyonuna geçti ve 2012'den bu yana ilk yarışında, kazanan aracın dört tur gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

40 yaşındaki İtalyan sürücü, aracını Moto2 yarışçısı ve üvey kardeşi Luca Marini ile uzun zamandır hem arkadaşı hem de iş ortağı olan Alessio Uccio Salucci ile paylaştı.

Yarış altışar saatten iki parça halinde koşuldu. Rossi başlangıçta yarışa başlayan isimdi ancak ilk turlarda iki sıra kaybetti fakat daha sonra her iki sırayı da geri kazandı.

Rossi ve ekibi sonrasında iyi performans gösterdiler üçüncü olarak hem podyuma çıktılar hem de kendi klasmanlarında zafere ulaştılar.

Öte yandan yarışı #66 Attempto Racing kazanırken, #55 Attempto Racing ikinci oldu. 

Böylelikle MotoGP'de harikalar yaratan Rossi, dört tekerlekli araçlarda da kendisini göstermiş oldu.

İtalyan sürücü bu hafta başında Mercedes'in Formula 1 aracını test etmişti.

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Cars group photo lineup

Cars group photo lineup
1/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci
2/13

Fotoğraf: Fotospeedy

Start action #48 HTP Motorsport Mercedes AMG GT3: Maximilian Goetz, Dominik Baumann, Al Zubair Al Faisal

Start action #48 HTP Motorsport Mercedes AMG GT3: Maximilian Goetz, Dominik Baumann, Al Zubair Al Faisal
3/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#55 Attempto Racing Audi R8 GT3: Murod Sultanov, Mattia Drudi, Nicolas Foster

#55 Attempto Racing Audi R8 GT3: Murod Sultanov, Mattia Drudi, Nicolas Foster
4/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#83 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting

#83 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting
5/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#2 United Autosports Ligier JSP3: Jim McGuire, Richard Meins, Shaun Lynn

#2 United Autosports Ligier JSP3: Jim McGuire, Richard Meins, Shaun Lynn
6/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#83 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting

#83 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting
7/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#12 Art Line Team Georgia Lamborghini Super Trofeo: Sergey Afanasyev, Jack Butel, Steven Liquorish, Shota Abkhazava

#12 Art Line Team Georgia Lamborghini Super Trofeo: Sergey Afanasyev, Jack Butel, Steven Liquorish, Shota Abkhazava
8/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#5 Uwe Alzen Automotive Audi R8 GT3 Evo: Uwe Alzen, Martin Konrad, Dietmar Haggenmueller

#5 Uwe Alzen Automotive Audi R8 GT3 Evo: Uwe Alzen, Martin Konrad, Dietmar Haggenmueller
9/13

Fotoğraf: Fotospeedy

77 Barwell Motorsport Lamborghini Huracán GT3 Evo: Adrian Amstutz, Miguel Amos, Jordan Witt, Patrick Kujala

77 Barwell Motorsport Lamborghini Huracán GT3 Evo: Adrian Amstutz, Miguel Amos, Jordan Witt, Patrick Kujala
10/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#5 Uwe Alzen Automotive Audi R8 GT3 Evo: Uwe Alzen, Martin Konrad, Dietmar Haggenmueller

#5 Uwe Alzen Automotive Audi R8 GT3 Evo: Uwe Alzen, Martin Konrad, Dietmar Haggenmueller
11/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#55 Attempto Racing Audi R8 GT3: Murod Sultanov, Mattia Drudi, Nicolas Foster

#55 Attempto Racing Audi R8 GT3: Murod Sultanov, Mattia Drudi, Nicolas Foster
12/13

Fotoğraf: Fotospeedy

#19 GPX Racing Porsche 911 GT3 R: Stuart Hall, Benji Goethe, Jordan Grogor

#19 GPX Racing Porsche 911 GT3 R: Stuart Hall, Benji Goethe, Jordan Grogor
13/13

Fotoğraf: Fotospeedy

 

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Seri Endurance
Etkinlik Gulf 12 Saat
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Editör Charles Bradley

Endurance Sıradaki seans

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