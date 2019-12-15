Rossi, Gulf 12 Saat'te Ferrari ile kendi klasmanını kazandı!

Rossi, yarışın final bölümünde #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3'ün direksiyonuna geçti ve 2012'den bu yana ilk yarışında, kazanan aracın dört tur gerisinde üçüncü sırada finiş gördü.

40 yaşındaki İtalyan sürücü, aracını Moto2 yarışçısı ve üvey kardeşi Luca Marini ile uzun zamandır hem arkadaşı hem de iş ortağı olan Alessio Uccio Salucci ile paylaştı.

Yarış altışar saatten iki parça halinde koşuldu. Rossi başlangıçta yarışa başlayan isimdi ancak ilk turlarda iki sıra kaybetti fakat daha sonra her iki sırayı da geri kazandı.

Rossi ve ekibi sonrasında iyi performans gösterdiler üçüncü olarak hem podyuma çıktılar hem de kendi klasmanlarında zafere ulaştılar.

Öte yandan yarışı #66 Attempto Racing kazanırken, #55 Attempto Racing ikinci oldu.

Böylelikle MotoGP'de harikalar yaratan Rossi, dört tekerlekli araçlarda da kendisini göstermiş oldu.

İtalyan sürücü bu hafta başında Mercedes'in Formula 1 aracını test etmişti.