Rossi, Ferrari ile Gulf 12 Saat'e yedinci başlayacak
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MotoGP efsanesi Valentino Rossi, cumartesi günü Yas Marina Pisti'nde başlayacak Gulf 12 Saat yarışına yedinci sıradan başlayacak.
2012'den bu yana ilk otomobil yarışına katılacak olan Rossi, Monster VR46 takımında Ferrari 488 GT3'ü sürecek ve 2:09.589'luk derecesiyle cumartesi günü başlayacak olan yarışa dördüncü çizgiden başlayacak.
Aracı Moto2 sürücüsü ve üvey kardeşi Luca Marini ile iş ortağı Alessio Uccio Salucci ile paylaşacak.
Rossi geçtiğimiz günlerde Monster Energy'nin gerçekleştirdiği koltuk takası etkinliği kapsamında, Mercedes'in Formula 1 aracını test etmiş ve Lewis Hamilton'la aynı pisti paylaşmıştı.
Yarış bugün yerel saatle 09:30 itibariyle başladı.
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Liste
#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci
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Fotoğraf: Fotospeedy
#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci
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Fotoğraf: Fotospeedy
Valentino Rossi, Monster VR46 Kessel
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Fotoğraf: Fotospeedy
Valentino Rossi with Al Tareq Al Ameri, Yas Marina Circuit CEO and Abdulrahman Al Shamsi, Supply Chain Director
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Fotoğraf: Gulf 12 Saat
Valentino Rossi with Al Tareq Al Ameri, Yas Marina Circuit CEO and Abdulrahman Al Shamsi, Supply Chain Director
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Fotoğraf: Gulf 12 Saat
Valentino Rossi, Monster VR46 Kessel
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Fotoğraf: Fotospeedy
#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3
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Fotoğraf: Fotospeedy
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|Editör
|Charles Bradley
Rossi, Ferrari ile Gulf 12 Saat'e yedinci başlayacak
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