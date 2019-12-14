Rossi, Ferrari ile Gulf 12 Saat'e yedinci başlayacak

2012'den bu yana ilk otomobil yarışına katılacak olan Rossi, Monster VR46 takımında Ferrari 488 GT3'ü sürecek ve 2:09.589'luk derecesiyle cumartesi günü başlayacak olan yarışa dördüncü çizgiden başlayacak.

Aracı Moto2 sürücüsü ve üvey kardeşi Luca Marini ile iş ortağı Alessio Uccio Salucci ile paylaşacak.

Rossi geçtiğimiz günlerde Monster Energy'nin gerçekleştirdiği koltuk takası etkinliği kapsamında, Mercedes'in Formula 1 aracını test etmiş ve Lewis Hamilton'la aynı pisti paylaşmıştı.

Yarış bugün yerel saatle 09:30 itibariyle başladı.