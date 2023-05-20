Nürburgring 24 Saat: Marciello ve HRT Mercedes pole pozisyonunda

Heyecan verici son sıralama seansında Marciello, 8 dakika 08.058 saniyelik derecesi ile 3 numaralı GetSpeed Mercedes'ten Maro Engel'i 0.4 sn ile geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı.

Böylece Mercedes, bugün başlayacak olan ünlü 24 saat yarışı öncesinde ilk iki sırayı kazanmış oldu.

Abt Lamborghini'den Kelvin van der Linde 3. olurken onu Frikadelli Racing Ferrari'den Nicky Catsburg takip etti.

Audi'de en yukarıda yer alan isim #5 Phoenix'in Frank Stippler, Vincent Kolb, Alexander Sims ve Renger van der Zande ekibi olurken ilk 10'u tamamlayanlar 44 numaralı Porsche, 6 numaralı HRT Mercedes, #1 Phoenix Audi, #16 Phoenix ve #2 GetSpeed Mercedes ekipleri oldular.

BMW, zorlu yarış öncesinde sıralamalarda ilk 10'a giremedi. En yukarıda yer alan BMW ekibi, 11. sıradaki 99 numaralı Rowe ekibi oldu.

Bu seneki Nürburgring 24 Saat yarışında 3 Türk mücadele ediyor. Dinamic GT'nin hazırladığı 54 numaralı Pirelli Sport aracıyla mücadele eden Ayhancan Güven, sıralamalarda istedikleri hıza ulaşamadıklarını söyledi ve 23. sırada yer aldı.

Cup 2 Am klasmanında mücadele eden Mustafa Mehmet Kaya'nın 170 numaralı Black Falcon ekibi, genel klasmanda 37. olurken kendi klasmanında 1. oldu.

SP 3T klasmanında 110 numaralı Max Kruse Racing ekibiyle mücadele eden bir diğer temsilcimiz Emir Aşarı ise genel klasmanda 87., kendi klasmanında ise 2. oldu.

Zorlu yarış bugün 17:00'da başlayacak.

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