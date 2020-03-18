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Endurance / Son dakika

Nurburgring 24 saat ertelendi, WTCR yarışı iptal edildi

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Nurburgring 24 saat ertelendi, WTCR yarışı iptal edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Mar 2020 06:50

2020 Nurburgring 24 Saat yarışı, küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle Eylül ayına ertelendi.

Yarış organizatörü ADAC North Rhine, Salı akşamı 21-24 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan yarışın, etkisini günden güne arttıran COVID-19 krizi nedeniyle 24-27 Eylül'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Önceden satın alınan biletler yeni tarih için geçerli olacak veya iade edilebilecek.

Haberler, Nurburgring Dayanıklılık Serisi'nin (eski adıyla VLN) iki yarışının iptal edilmesinden sonra gelirken, Nisan ayında altı saatlik N24 sıralama yarışı da iptal edildi.

Almanya'da şu anda 9.000'den fazla vaka görüldü ve şimdiye kadar 26 kişi hayatını kaybetti. Bu da kendilerini Coronavirüs'ten en çok etkilenen üçüncü Avrupa ülkesi yapıyor.

WTCR, Nurburgring yarışlarını iptal etti

WTCR organizatörü Eurosport Events, N24'ün ertelenmesi haberin ardından, 2015'ten beri destek serisi olarak gerçekleştirdikleri yarışı bu yıl yapmanın imkansız hale geldiğini doğruladı.

Bu nedenle, iki Nurburgring yarışının yerine Portekiz ve Avusturya'da ek bir yarış yapılacak.

Daha önce WTCR, Hungaroring yarışını rafa kaldırdığını açıklamıştı. Bu yarışların yerine Temmuz ayında Aragon'da ekstra yarış yapılacak.

Sezon şu anda 6-7 Haziran'da Slovakya Ring'de başlayacak.

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Photo by: WTCR

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Bu Haber Hakkında

Seri Endurance , WTCR
Editör Jamie Klein

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