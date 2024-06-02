Nürburgring 24 Saat: Ayhancan Güven Sis nedeniyle erken sona eren yarışı ikinci bitirdi

Nürburgring 24 Saat, cumartesi günü öğleden sonra başladı ve ilk saatlerde çok fazla olay yaşandı.

Özellikle Rowe Racing sürücüsü Sheldon van der Linde'nin lider giderken yaşanan temas sonrası kaza yapması ilk saatlere damgasını vurdu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven'in yarıştığı #911 Porsche zafer için savaşıyordu fakat ikinci sırada giderken pistin olduğu bölgeye yoğun sis çöktü.

Görüşün düşmesi nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve uzun süre başlamadı.

Neredeyse 12 saat süren bekleme sürecinin ardından pit yolu açıldı ve sürücüler tekrar piste çıktılar fakat şartlar yarışa devam etmeleri için uygun değildi.

Bu yüzden güvenlik aracı arkasında atılan turların ardından yarış erkenden sona erdirildi.

Galibiyet #16 Audi Scherer Sport PHX sürücüleri Dennis Marschall, Frank Stipller, Ricardo Feller ve Christopher Mies'in olurken, #911 ile yarışan Ayhancan Güven ve ekibi Manthey Ema (Laurens Vanthoor, Thomas Preining, Kevin Estre) ikinci oldu.

Podyumu #72 BMW M Team (Dan Harper, Max Hesse ve Charles Weerts) tamamladı.

Cup2 klasmanında yarışan bir diğer temsilcimiz Mustafa Mehmet Kaya, #103 Porsche 911 GT3 Cup'la kendi klasmanında zafere ulaştı.

Nürburgring'de pek çok zafer alan Emir Aşarı ve ekibi #10 Max Kruse Racing ise yaşanan kaza nedeniyle devam edemedi.