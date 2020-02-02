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Endurance / Bathurst 12 Saat / Yarış raporu

Bathurst 12 Saat: Bentley ilk galibiyetini aldı

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Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Şub 2020 12:51

Son bölümde lastik patlatmasına rağmen #7 Bentley sürücüsü Jules Gounon, aracı paylaştığı Maxime Soulet ve Jordan Pepper ile beraber Bentley’e Bathurst 12 Saat’teki ilk zaferini kazandırmayı başardı.

#7 Bentley Continental, tüm öğleden sonra boyunca savaşın içindeydi ve yarışın büyük bölümünü liderlikte götürdü ancak #999 GruppeM Mercedes ile savaşıyordu.

Mücadele, son pitlere kadar devam etti. Gounon, Conrod Düzlüğü’nde lastik patlatmasına rağmen şansı yanındaydı ve liderliği yarış sonuna kadar korumayı başardı.

Raffaele Marciello, Maximilian Buhk ve Felipe Fraga’dan oluşan Mercedes ekibi de bitime 10 dakika kala lastik patlattı ve plansız bir pit yapmak zorunda kaldılar. Yarışı ikinci sırada tamamlayan ekip, pitte aracı tamamen kapatmadığı için 30 saniye zaman cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.

Böylece Tom Blomqvist, Alvaro Parente ve Ben Barnicoat’dan oluşan McLaren ekibi ikinci sıraya; Shane van Gisbergen, Jamie Whincup ve Maximilian Götz’den oluşan #888 Mercedes üçüncülüğe yükselmiş oldu.

59Racing McLaren sürücüleri Fraser Ross, Dominic Storey ve Martin Kodric genel klasmanda sekizinci olurken Silver sınıfında da net şekilde galip oldular.

Pro-Am’de galibiyet #4 Gove Racing Porsche’den Ben Barker, Stephen Grove ve Brenton Grove’un olurken, bu ekip genel klasmanı da 10. tamamladı.

Invitational sınıfında zafer #91 MARC II sürücüleri Nick Percat, Broc Feeney ve Aaron Cameron’ın olurken; Class C’nin galibi #13 RHC Jorgensen/Strom BMW sürücüler Daren Jorgensen, Brett Strom ve Danny van Dongen’in oldu.

Bathurst 12 Saat sonucu (İlk 10):

Poz. # Takım Sürücüler Araç Tur Zaman
1 7 Bentley Team M-Sport J.Gounon/M.Soulet/J.Pepper Bentley Continental 314 12:00:33.8710
2 60 59Racing/ EMA Racing A.Parente/B.Barnicoat/T.Blomqvist McLaren 720S GT3 314 12:01:15.3949
3 888 Mercedes-AMG Team Triple Eight S.van Gisbergen/J.Whincup/M.Goetz Mercedes AMG GT3 314 12:01:18.3310
4 911 Absolute Racing M.Jaminet/P.Pilet/M.Campbell Porsche GT3 R 314 12:01:19.8609
5 77 Mercedes-AMG Craft-Bamboo M.Engel/L.Stolz/Y.Buurman Mercedes AMG GT3 314 12:01:36.9099
6 999 Mercedes-AMG GruppeM Racing F.Fraga/M.Buhk/R.Marciello Mercedes AMG GT3 314 12:01:41.6655
7 912 Absolute Racing D.Werner/M.Cairoli/T.Preining Porsche GT3 R 314 12:02:09.9684
8 59 59Racing D.Storey/F.Ross/M.Kodric McLaren 720S GT3 313 12:01:45.9776
9 1 Earl Bamber Motorsport E.Bamber/L.Vanthoor/C.Lowndes Porsche GT3 R 312 12:01:09.7165
10 4 Team Australia Grove Racing S.Grove/B.Grove/B.Barker Porsche GT3 R 312 12:01:28.0890
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Bu Haber Hakkında

Seri Endurance
Etkinlik Bathurst 12 Saat
Takımlar M-Sport
Editör Andrew van Leeuwen

Endurance Sıradaki seans

Bathurst 12 Saat

Bathurst 12 Saat

31 Oca - 2 Şub

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