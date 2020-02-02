Bathurst 12 Saat: Bentley ilk galibiyetini aldı
Son bölümde lastik patlatmasına rağmen #7 Bentley sürücüsü Jules Gounon, aracı paylaştığı Maxime Soulet ve Jordan Pepper ile beraber Bentley’e Bathurst 12 Saat’teki ilk zaferini kazandırmayı başardı.
#7 Bentley Continental, tüm öğleden sonra boyunca savaşın içindeydi ve yarışın büyük bölümünü liderlikte götürdü ancak #999 GruppeM Mercedes ile savaşıyordu.
Mücadele, son pitlere kadar devam etti. Gounon, Conrod Düzlüğü’nde lastik patlatmasına rağmen şansı yanındaydı ve liderliği yarış sonuna kadar korumayı başardı.
Raffaele Marciello, Maximilian Buhk ve Felipe Fraga’dan oluşan Mercedes ekibi de bitime 10 dakika kala lastik patlattı ve plansız bir pit yapmak zorunda kaldılar. Yarışı ikinci sırada tamamlayan ekip, pitte aracı tamamen kapatmadığı için 30 saniye zaman cezası aldı ve 6. sıraya geriledi.
Böylece Tom Blomqvist, Alvaro Parente ve Ben Barnicoat’dan oluşan McLaren ekibi ikinci sıraya; Shane van Gisbergen, Jamie Whincup ve Maximilian Götz’den oluşan #888 Mercedes üçüncülüğe yükselmiş oldu.
59Racing McLaren sürücüleri Fraser Ross, Dominic Storey ve Martin Kodric genel klasmanda sekizinci olurken Silver sınıfında da net şekilde galip oldular.
Pro-Am’de galibiyet #4 Gove Racing Porsche’den Ben Barker, Stephen Grove ve Brenton Grove’un olurken, bu ekip genel klasmanı da 10. tamamladı.
Invitational sınıfında zafer #91 MARC II sürücüleri Nick Percat, Broc Feeney ve Aaron Cameron’ın olurken; Class C’nin galibi #13 RHC Jorgensen/Strom BMW sürücüler Daren Jorgensen, Brett Strom ve Danny van Dongen’in oldu.
Bathurst 12 Saat sonucu (İlk 10):
|Poz.
|#
|Takım
|Sürücüler
|Araç
|Tur
|Zaman
|1
|7
|Bentley Team M-Sport
|J.Gounon/M.Soulet/J.Pepper
|Bentley Continental
|314
|12:00:33.8710
|2
|60
|59Racing/ EMA Racing
|A.Parente/B.Barnicoat/T.Blomqvist
|McLaren 720S GT3
|314
|12:01:15.3949
|3
|888
|Mercedes-AMG Team Triple Eight
|S.van Gisbergen/J.Whincup/M.Goetz
|Mercedes AMG GT3
|314
|12:01:18.3310
|4
|911
|Absolute Racing
|M.Jaminet/P.Pilet/M.Campbell
|Porsche GT3 R
|314
|12:01:19.8609
|5
|77
|Mercedes-AMG Craft-Bamboo
|M.Engel/L.Stolz/Y.Buurman
|Mercedes AMG GT3
|314
|12:01:36.9099
|6
|999
|Mercedes-AMG GruppeM Racing
|F.Fraga/M.Buhk/R.Marciello
|Mercedes AMG GT3
|314
|12:01:41.6655
|7
|912
|Absolute Racing
|D.Werner/M.Cairoli/T.Preining
|Porsche GT3 R
|314
|12:02:09.9684
|8
|59
|59Racing
|D.Storey/F.Ross/M.Kodric
|McLaren 720S GT3
|313
|12:01:45.9776
|9
|1
|Earl Bamber Motorsport
|E.Bamber/L.Vanthoor/C.Lowndes
|Porsche GT3 R
|312
|12:01:09.7165
|10
|4
|Team Australia Grove Racing
|S.Grove/B.Grove/B.Barker
|Porsche GT3 R
|312
|12:01:28.0890
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Endurance
|Etkinlik
|Bathurst 12 Saat
|Takımlar
|M-Sport
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Bathurst 12 Saat: Bentley ilk galibiyetini aldı
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