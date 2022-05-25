Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak

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Nürburgring 24 saat yarışı bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve sporcumuz Ayhancan Güven, Frikadelli Racing takımı adına 128 numaralı Porsche 992 GT3 Cup aracının direksiyonuna geçecek.

Güven, 24 km uzunluğundaki “Yeşil cehennem”de Klaus Abbelen, Julian Harrison ve Hendrik Von Danwitz ile beraber yarışacak ve böylece kariyerinin ilk 24 saat yarışına çıkmış olacak.

Bu sezon Nürburgring pistine özgü A lisansı alabilmek için 2 yarış tamamlayan Ayhancan, kar yağışından dolayı ertelenen programın ardından ancak bu yarış öncesi lisansı alabilmişti.

Huber Motorsport’un GT3 R aracı ile yarışması planlanan sporcumuz, lisans gecikmesi nedeniyle son dakika da takım ve klasman değişikliğine giderek önceki yıllardan tecrübeli olduğu GT3 Cup aracına geçti.

Cup 2 klasmanında yarışacak sporcumuz, gelecekteki dayanıklılık yarışları için tecrübelenmek adına direksiyona geçecek.

Cuma günü koşulacak sıralama turlarının ardından Cumartesi günü TSi 16.00’da tarihte ki 50. Nürburgring 24 saat yarışının startı verilecek.

Yarış Motorsport.TV'den canlı olarak yayınlanacak.