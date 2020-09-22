Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek

2020 yılında Tezmaksan sponsorluğunda seride ülkemizi teslim eden Emir Aşarı, sezonun üçüncü yarışında podyuma çıkmayı başarmıştı.

Sorg Rennsport takımı ile yarışacak olan Aşarı, bu zorlu mücadelede BMW 330i'sini Torsten Kratz, Björn Simon ve Luis Ramírez ile paylaşacak.

2018'de klasmanında dördüncü olmayı başaran temsilcimiz, geçtiğimiz yıl takım arkadaşının sıralama turlarında yaptığı kaza nedeniyle yarışa başlayamamıştı. Sezonun başından bu yana tempoları ile podyum mücadelesinden kopmayan ekip, bu yarışta galibiyet mücadelesinde olmayı planlıyor.

Aşarı yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar birlikte yarışacağım en iyi pilot kadrosunu kurduk. Sponsorlarımızın desteğinin de sayesinde bu yıl artık çocukluk hayalimi gerçekleştirebileceğime ve zirveye oynayabileceğimize inanıyorum" dedi.

Serideki bir başka temsilcimiz olan Mustafa Mehmet Kaya ise, SP8T klasmanında Mercedes-AMG GT4 ile mücadele edecek.

FIA WTCR ile aynı hafta sonu koşulacak olan 24 saatlik mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ, 16:30'da başlayacak ve Motorsport.TV'den ücretsiz olarak takip edilebilecek.