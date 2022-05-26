Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek

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Volkswagen Golf TCR aracı ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için mücadele eden Emir, sezonun ilk yarışından galibiyet, ikinci yarışından ise ikincilik ile ayrılmıştı.

Tezmaksan sponsorluğunda ülkemizi temsil eden Emir'e, Max Kruse Racing Golf TCR'ın kokpitinde Jasmin Preisig, Gustavo Xavier ve Andrew Engelmann eşlik edecek.

Bu yılki dayanıklılık yarışı, temsilcimizin dördüncü Nürburgring 24 Saat mücadelesi olacak. Emir önceki mücadelelerden 2018 yılında dördüncü, 2020 yılında ikinci olarak ayrılmış, 2019 yılında ise takım arkadaşının yaptığı kaza nedeniyle damalı bayrağa ulaşamamıştı.

Aşarı yarış öncesinde Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Dördüncü kez bu efsanevi yarışa çıkıyorum ve takım olarak galibiyet için mücadele edebilecek her şeye sahibiz. Subaru ve Mini'nin fabrika takımlarına karşı yarışıyor olacağım ancak sezonun başından bu yana gösterdiğimiz performans ile onları yenecek gücümüz olduğunu gösterdik" dedi.

FIA WTCR ile aynı hafta sonu koşulacak olan 24 saatlik mücadele, 28 Mayıs Cumartesi günü TSİ, 16:30'da başlayacak ve Motorsport.TV'den ücretsiz olarak takip edilebilecek.

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Benny Leuchter, Andrew Engelmann 1 / 6 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann 2 / 6 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann 3 / 6 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann 4 / 6 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann 5 / 6 Fotoğraf: Emir Aşarı #10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı 6 / 6 Fotoğraf: Emir Aşarı