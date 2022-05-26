Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak
Endurance / Nürburgring 24 Saat Haberler

Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin incisi olan Nürburgring 24 saat bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Kutal Mete Tekin
Ekleyen:
Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek
Haberi dinle

Volkswagen Golf TCR aracı ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için mücadele eden Emir, sezonun ilk yarışından galibiyet, ikinci yarışından ise ikincilik ile ayrılmıştı.

Tezmaksan sponsorluğunda ülkemizi temsil eden Emir'e, Max Kruse Racing Golf TCR'ın kokpitinde Jasmin Preisig, Gustavo Xavier ve Andrew Engelmann eşlik edecek.

Bu yılki dayanıklılık yarışı, temsilcimizin dördüncü Nürburgring 24 Saat mücadelesi olacak. Emir  önceki mücadelelerden 2018 yılında dördüncü, 2020 yılında ikinci olarak ayrılmış, 2019 yılında ise takım arkadaşının yaptığı kaza nedeniyle damalı bayrağa ulaşamamıştı.

Aşarı yarış öncesinde Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Dördüncü kez bu efsanevi yarışa çıkıyorum ve takım olarak galibiyet için mücadele edebilecek her şeye sahibiz. Subaru ve Mini'nin fabrika takımlarına karşı yarışıyor olacağım ancak sezonun başından bu yana gösterdiğimiz performans ile onları yenecek gücümüz olduğunu gösterdik" dedi.

Ayrıca bakınız:

FIA WTCR ile aynı hafta sonu koşulacak olan 24 saatlik mücadele, 28 Mayıs Cumartesi günü TSİ, 16:30'da başlayacak ve Motorsport.TV'den ücretsiz olarak takip edilebilecek.

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Benny Leuchter, Andrew Engelmann
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Benny Leuchter, Andrew Engelmann
1/6

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
2/6

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
3/6

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
4/6

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı, Tom Coronel, Andrew Engelmann
5/6

Fotoğraf: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı
6/6

Fotoğraf: Emir Aşarı

 

paylaşım
yorumlar
Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak
Önceki haber

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak
Yorumları görüntüle
Kutal Mete Tekin Daha fazlası
Kutal Mete Tekin
3-5 Aralık Yarış Programı
GENEL

3-5 Aralık Yarış Programı

19-21 Kasım Yarış Programı
GENEL

19-21 Kasım Yarış Programı

12-14 Kasım Yarış Programı
GENEL

12-14 Kasım Yarış Programı

Daha fazlası
Emir Aşarı
NES: Emir Aşarı sezonu galibiyet ile kapadı Raund 9
VLN

NES: Emir Aşarı sezonu galibiyet ile kapadı

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda Raund 8
VLN

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum! Raund 6
VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

Son Haberler

Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek
Endurance Endurance

Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak
Endurance Endurance

Ayhancan Güven, Nurburgring 24 Saat'e katılacak

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor
Le Mans Le Mans

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor

Emir Aşarı, Nürburgring 24 Saat'te ikinci oldu
VLN VLN

Emir Aşarı, Nürburgring 24 Saat'te ikinci oldu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.