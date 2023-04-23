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Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, sezona zaferle başladı!

Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, Avrupa Le Mans Serisi'nin Barselona'da gerçekleştirilen sezonun ilk yarışında zafere ulaştı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, sezona zaferle başladı!

2023 Avrupa Le Mans Serisi, Barselona 4 Saat yarışı ile başladı. Dün gerçekleştirilen sıralamalarda 47 numaralı Cool Racing ekibi genel klasmanda pole pozisyonunu kazanırken, 34 numarayla mücadele eden temsilcimiz Racing Team Turkey, Pro-Am klasmanında pole pozisyonunu ele geçirmişti.

Bronz lisansa sahip olan Salih Yoluç, sıralamalardaki 1:30.947'lik derecesiyle kendi klasmanlarında en hızlı isim olmayı başarmıştı.

Bu derecesiyle 34 numaralı Racing Team Turkey ekibi Pro-Am'de pole pozisyonunu alırken genel klasmanda ise 5. sırayı elde etti.

Çok iyi bir yarış geçiren Salih ve ekibi, yarış içerisinde hem klasman liderliğini korurken çok geçmeden genel klasman liderliğine de ulaştı.

4 saatin sonunda damalı bayrağı ilk sırada gören ekip Racing Team Turkey oldu. Böylece Salih ve ekibi, sezona hem kendi klasmanında hem de genel klasmanda zaferle başlamış oldu.

Yarışa 3. sıradan başlayan 30 numaralı Duqueine Racing ekibi Salih'in arkasında 2. olurken onları pole pozisyonundan başlayan 47 numaralı Cool Racing ekibi takip etti.

LMP3 sınıfında galibiyet 17 numaralı Cool Racing ekibinin olurken LMP GTE'de zafer 66 numaralı JMW Motorsport'un oldu.

Dereceler gelecek...

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Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

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