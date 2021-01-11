Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile LMP2'de yarışacak

2020'de GTE-Am klasmanında Le Mans 24 Saat yarışından galip ayrılan ve WEC sezonunu ikinci sırada tamamlayan Salih Yoluç ve takım arkadaşı Charlie Eastwood, Racing Team Turkey ile 2021 sezonunda ELMS'de mücadele edecek. İkiliye sezon boyunca katılacak isim ise LMP2 klasmanında 2014 Le Mans 24 Saat'i kazanan ve 2016'da ELMS şampiyonu olan Harry Tincknell.

Türk bayrağı altında yarışacak olan Racing Team Turkey'nin takım yapısını ise Yoluç'un uzun yıllardır birlikte çalıştığı TF Sport ekibi oluşturacak.

Yoluç, 2017 sezonunda GTE klasmanında mücadele ettiği ELMS serisinde podyumlar ve bir galibiyet kazanmış, sezonu ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı. Temsilcimizin LMP2 klasmanındaki ilk deneyimi ise 2018-19 Asya Le Mans Serisi'nin Çin ayağında United Autosports ile elde ettiği galibiyet olmuştu.

2021 Avrupa Le Mans Serisi'nin ilk yarışı, 18 Nisan'da Circuit de Barcelona'da gerçekleştirilecek.

Yılbaşından hemen önce yeni araçlarının teslimatını alan Racing Team Turkey by TF Sport'un takım sahibi Tom Ferrier, "Giriştiğimiz bu mücadele bizi çok heyecanlandırıyor! Prototip klasmanının zorluklarını azımsamıyoruz"

"Salih'e bunu mümkün kıldığı için ve bizimle kaldığı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Charlie'nin de takımda kalmış olması beni mutlu ediyor. İkisi de çok iyi tanıdığımız insanlar ve Harry'nin aramıza katılmış olması da memnun edici. Onun seviyesindeki ve deneyimindeki bir pilotun aramızda olması, öğrenme sürecini hızlandıracaktır ve iyi sonuçlar getirecektir" dedi.

Salih Yoluç, "Racing Team Turkey by TF Sport ile ELMS'de yarışacağım için çok mutluyum. Yepyeni bir mücadele olacak ancak çok iyi bir takımımız var ve onlarla birlikte GT klasmanında olduğu gibi hızlıca tepeye tırmanabileceğimize inanıyorum!" derken, takım arkadaşı Charlie Eastwood ise "Salih ile bir sezon daha geçirecek olmak mükemmel ve Harry'de ekibimize süper bir ilave olacak. P2 araçları GT'ler ile karşılaştırınca çok daha farkı bir canavar ancak LMP2 ile olan kısa testimiz gayet iyi geçti ve Salih de bizi temposu ile etkiledi. Bu sezon iyi sonuçlar alabileceğimize şüphem yok" şeklinde konuştu.

Takımın yeni sürücüsü Harry Tincknell'ın ise açıklaması şu şekilde oldu; "Salih ve Charlie'nin yanında TF Sport gibi deneyimli bir ekibe katılmak beni heyecanlandırıyor. Onları yakından takip ediyordum ve prototip sınıfına katılmaları için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. ELMS'ye güçlü bir takım ile dönmeyi uzun zamandır istiyordum ve ekibin, GT klasmanındaki başarılarının LMP2'ye taşınacağına eminim. Salih'in GT klasmanındaki meteorik yükselişini ve Le Mans galibiyetine giden yolunu izledim ve bence prototip sınıfı onun sürüş stiline çok uygun olacak. Salih ve Charlie ile çok eğlenceli bir yıl geçireceğiz!

Racing Team Turkey takım logosu 1 / 5 Fotoğraf: TF Sport #34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell 2 / 5 Fotoğraf: TF Sport #34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell 3 / 5 Fotoğraf: TF Sport #34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell 4 / 5 Fotoğraf: TF Sport #34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell 5 / 5 Fotoğraf: TF Sport

Editörün notu

Salih'in LMP2'de yarışacağını 2020 sonunda yaptığımız röportajdan sonra tahmin etmiştim ama ağzını gerçekten sıkı tuttuğu için emin de olamamıştım açıkçası. Sonunda bunun kesinleşmiş olması bana bir taraftar olarak anlatılamayacak bir sevinç verdi. Takımın Türk bayrağı ile yarışacak olması ise ayrı bir keyif gerçekten.

Okuyucularımız arasında eminim "takım başka ülkeden ama o sayılmaz" vs diyenler olacaktır. Onlara ELMS'nin çok büyük bir şampiyona olduğunu ve ne yazık ki Türkiye'de bunun altından kalkabilecek bir ekibin (en azından pist yarışlarında) olmadığını hatırlatmak isterim. Açıkçası takımın elemanlarının hangi ülkeden olduğu beni çok ilgilendirmiyor. Bence önemli olan, Salih ve takım arkadaşları podyumun ilk basamağına çıktığı zaman kazanan aracın üzerinde Türk sponsorlar olması, takımın adının Racing Team Turkey yazacak olması ve bayraklar çekildiği zaman takım için İstiklal Marşı'nın okuması olacak!