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European Le Mans / Son dakika

Racing Team Turkey, 2021 Avrupa Le Mans renk düzenini tanıttı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Racing Team Turkey by TF Sport, 2021 Avrupa Le Mans Serisi'nde kullanacağı renk düzenini bugün tanıttı.

Racing Team Turkey, 2021 Avrupa Le Mans renk düzenini tanıttı

Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Harry Tinckell üçlüsünün kullanacağı Oreca 07, ilk yarışına 18 Nisan'da Circuit de Barcelona'da çıkacak.

Türk bayrağı altında yarışacak olan ve Motorsport.com logolarının da yer aldığı Racing Team Turkey'nin takım yapısını ise Yoluç'un uzun yıllardır birlikte çalıştığı TF Sport ekibi oluşturuyor

Bu sezon Avrupa Le Mans serisinde mücadele edecek olan ekip, yeni araçlarını geçtiğimiz ay SPA Francorchamps pistinde test ettiler.

Bu, 2020 Le Mans galibi temsilcimiz Yoluç'un LMP2 ile geçireceği ilk tam sezon olacak. Yoluç, 2017 sezonunda GTE klasmanında mücadele ettiği ELMS serisinde podyumlar ve bir galibiyet kazanmış, sezonu ikinci sırada bitirmeyi başarmıştı.

Temsilcimizin LMP2 klasmanındaki ilk deneyimi ise 2018-19 Asya Le Mans Serisi'nde olmuştu. O sene Salih, LMP2 aracıyla ilk podyum sonucunu elde etti.

2021'e kadar büyük ölçüde dayanıklılık serilerinde Aston Martin ve GT3 araçlarıyla mücadele eden ve 2020 Le Mans 24 Saat yarışında sınıfında damalı bayrağı kazanarak Le Mans'da kazanan ilk Türk unvanını ele geçiren Salih, bu seneki hamlesiyle FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadeleye ara vermiş olacak.

2021 Avrupa Le Mans Takvimi 

  • 18 Nisan - Barcelona 4 Saat 
  • 16 Mayıs - Red Bull Ring 4 Saat 
  • 6 Haziran - Le Castellet 4 Saat
  • 11 Temmuz - Monza 4 Saat 
  • 19 Eylül - Spa-Francorchamps 4 Saat
  • 24 Ekim - Portimao 4 Saat

Racing Team Turkey takım logosu

Racing Team Turkey takım logosu
1/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
2/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
3/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
4/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
5/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
6/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
7/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
8/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
9/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
10/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
11/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
12/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
13/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
14/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
15/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
16/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
17/18

Fotoğraf: TF Sport

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni

#34 Racing Team Turkey Oreca 07, Salih Yoluç, Charlie Eastwood, Harry Tincknell, 2021 renk düzeni
18/18

Fotoğraf: TF Sport

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Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Salih Yoluç
Takımlar Racing Team Turkey by TF Sport
Editör Kutal Mete Tekin

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