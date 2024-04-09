Proton Huber Competition takım menajeri, Barcelona padoğundaki kaza sonrasında hayatını kaybetti

Sezonun açılış yarışı için yapılan hazırlıkların ortasında, Gerhard Freundorfer salı günü Circuit de Barcelona-Catalunya padoğunda Proton Huber kamyonlarından biriyle ölümcül bir kazaya karıştı.

Pist sağlık personeli Freundorfer'e kısa sürede müdahale etmiş olsa da, Freundorfer'in aldığı yaralara yenik düştüğü ve hayatını kaybettiği açıklandı.

Barcelona'da, 2024 Avrupa Le Mans Serisinin açılış yarışı bu hafta sonu düzenlenecek.

Circuit de Barcelona-Catalunya Genel Müdürü Josep Lluís Santamaría, "Pist yönetimi olarak bu kazadan derin üzüntü duyuyor ve Gerhard'ın ailesine, arkadaşlarına ve tüm Avrupa Le Mans Serisi padoğuna en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

Automobile Club de l'Ouest Başkanı Pierre Fillon, "Bu sabah Gerhard Freundorfer'in ölüm haberiyle uyandık ve bu haber dayanıklılık yarışlarıyla ilgilenen herkesi üzdü." dedi.

Le Mans Dayanıklılık Yönetimi CEO'su Frédéric Lequien ise, "Tüm dayanıklılık ailesi adına Gerhard Freundorfer'in ailesine, özellikle de eşi Karola'ya ve Proton Huber Competition ekibine en derin taziyelerimizi sunmak istiyorum. Dayanıklılık ailesi için çok üzücü bir gün."

"Gerhard dayanıklılık ailesinin bir üyesiydi ve herkes onu özlenecek. ACO'daki herkesin Gerhard'ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum." dedi.

#93 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19: Michael Fassbender, Martin Rump, Richard Lietz Photo by: JEP / Motorsport Images

Proton Huber, GT3 sınıfında Jorg Dreiso ve Manuel Lauck için tek bir Porsche 911 GT3 R ile 2024 Le Mans Serisi'nde yarışacak.

Uzun süredir Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan sürücü/takım sahibi Christian Ried ve deneyimli takım patronu Christopher Huber'in kendi adlarını taşıyan takımları arasında bir ortak girişim olan Almanya merkezli operasyon, Porsche one-make serilerinde yarışmak üzere bu yılın başında başlatıldı.

İşbirliği daha sonra, altı yarışın çoğunu ELMS'nin destek serisinin bir parçası olarak gerçekleştiren Michelin destekli Le Mans Kupası da dahil olmak üzere diğer serilere genişletildi.

Seri aynı zamanda her yıl Circuit de la Sarthe'de Le Mans 24 Saat yarışının alt serilerinde 55 dakikalık bir çift yarışa da ev sahipliği yapıyor.

Le Mans Cup, Ligier Euro Series ve Fransa Porsche Carrera Cup kategorilerinde de yarışlar içeren bu hafta sonundaki 4 Saat Barselona'nın programında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.