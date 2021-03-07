Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak

Fittipaldi, ELMS'nin LMP2 kategorisinde yarışacak ve Algarve Pro tarafından yönetilen #25 G-Drive Oreca 07 - Gibson'ı John Falb ve Rui Andrade ile paylaşacak.

24 yaşındaki Fittipaldi, “2021 Avrupa Le Mans Serisi'nde Algarve Pro Racing tarafından yönetilen G-Drive Racing ile yarışma fırsatına sahip olduğum için gerçekten mutluyum."

"Bu benim ilk gerçek LMP2 sezonum olacak ve gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ailemin dayanıklılık yarışlarında çok güçlü bir geçmişi olması beni daha da heyecanlandırıyor."

"Kuzenim Christian, Daytona 24 Saat yarışını üç kez kazanmayı başardı ve amcam Max (Papis) de Daytona galibiyetine sahip, bu yüzden bana kesinlikle iyi tavsiyelerde bulunacaklar." dedi.

Geçen yıl Romain Grosjean'ın yerini alarak ilk Formula 1 yarışına çıkan Fittipaldi, 2017 yılında bir Porsche 919 LMP1 aracın test etmişti.

2018'de DragonSpeed'in LMP1 takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacaktı, ancak Spa-Francorchamps'ta geçirdiği kazada sol bacağını ve sağ bileğini kırdı.

Brezilyalı pilot, "Açık tekerlekli araçlarda çok fazla deneyimim var ve ama aynı zamanda kapalı kokpit yarış araçlarıyla da yarışıp, bazı testlere katıldım. Porsche 919 Hibrit LMP1 ile katıldığım sezon sonu testinde en hızlı çaylak oldum."

"Ancak ben, her şeyi adım adım yapıyorum. Çünkü her otomobilin tarzı farklı bir yaklaşım gerektirir ve buna uyum sağlamak zaman alabilir."

"Algarve Pro Racing ile ilk testim çok yakında yapılacak ve çok heyecanlıyım. Bu sezon benim için farklı bir deneyim olacak ve hem John hem de Rui ile çalışmak harika olacak." dedi.

Fittipaldi geçtiğimiz günlerde, yeni sezonda Haas F1'in test ve yedek pilotu olarak devam edeceğini duyurdu.

2017 Formula V8 3.5 şampiyonu, Dale Coyne Racing ile yaptığı anlaşma gereği de, 2021'deki tüm IndyCar oval yarışlarında Romain Grosjean'ın yerini alacak.

Bu, 2018'de Dale Coyne ile altı yarışa katılan Brezilyalı pilotun, ilk kez Indianapolis 500'de mücadele edeceği anlamına geliyor.

#26 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Mikkel Jensen, Nyck De Vries Photo by: ELMS