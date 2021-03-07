Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek
European Le Mans / Son dakika

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu Pietro Fittipaldi, F1 ve IndyCar'daki görevlerini, 2021 Avrupa Le Mans Serisi'ndeki yarış pilotluğu rolüyle birleştirecek.

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak

Fittipaldi, ELMS'nin LMP2 kategorisinde yarışacak ve Algarve Pro tarafından yönetilen #25 G-Drive Oreca 07 - Gibson'ı John Falb ve Rui Andrade ile paylaşacak.

24 yaşındaki Fittipaldi, “2021 Avrupa Le Mans Serisi'nde Algarve Pro Racing tarafından yönetilen G-Drive Racing ile yarışma fırsatına sahip olduğum için gerçekten mutluyum."

"Bu benim ilk gerçek LMP2 sezonum olacak ve gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ailemin dayanıklılık yarışlarında çok güçlü bir geçmişi olması beni daha da heyecanlandırıyor."

"Kuzenim Christian, Daytona 24 Saat yarışını üç kez kazanmayı başardı ve amcam Max (Papis)  de Daytona galibiyetine sahip, bu yüzden bana kesinlikle iyi tavsiyelerde bulunacaklar." dedi.

Geçen yıl Romain Grosjean'ın yerini alarak ilk Formula 1 yarışına çıkan Fittipaldi, 2017 yılında bir Porsche 919 LMP1 aracın test etmişti.

2018'de DragonSpeed'in LMP1 takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacaktı, ancak  Spa-Francorchamps'ta geçirdiği kazada sol bacağını ve sağ bileğini kırdı.

Brezilyalı pilot, "Açık tekerlekli araçlarda çok fazla deneyimim var ve ama aynı zamanda kapalı kokpit yarış araçlarıyla da yarışıp, bazı testlere katıldım. Porsche 919 Hibrit LMP1 ile katıldığım sezon sonu testinde en hızlı çaylak oldum."

"Ancak ben, her şeyi adım adım yapıyorum. Çünkü her otomobilin tarzı farklı bir yaklaşım gerektirir ve buna uyum sağlamak zaman alabilir."

"Algarve Pro Racing ile ilk testim çok yakında yapılacak ve çok heyecanlıyım. Bu sezon benim için farklı bir deneyim olacak ve hem John hem de Rui ile çalışmak harika olacak." dedi.

Fittipaldi geçtiğimiz günlerde, yeni sezonda Haas F1'in test ve yedek pilotu olarak devam edeceğini duyurdu.

2017 Formula V8 3.5 şampiyonu, Dale Coyne Racing ile yaptığı anlaşma gereği de, 2021'deki tüm IndyCar oval yarışlarında Romain Grosjean'ın yerini alacak.

Bu, 2018'de Dale Coyne ile altı yarışa katılan Brezilyalı pilotun, ilk kez Indianapolis 500'de mücadele edeceği anlamına geliyor.

#26 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Mikkel Jensen, Nyck De Vries

#26 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Mikkel Jensen, Nyck De Vries

Photo by: ELMS

paylaşım
yorumlar
Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek

Önceki haber

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans
Pilotlar Pietro Fittipaldi
Takımlar G-Drive Racing
Editör Filip Cleeren

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

7s
2
Formula 1

Claire Williams: ''Bu pozisyonda olmayı gerçekten hak ettim mi?''

13s
3
Formula 1

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

13s
4
Formula 1

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

17s
5
Formula 1

'Ekstrem' kış antrenmanları yapan Bottas, mental kazanımlara yoğunlaşıyor

15s
Son Haberler
Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak
European Le Mans

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak

52dk
Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek
European Le Mans

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek

12 Şub 2021
Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile LMP2'de yarışacak
European Le Mans

Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile LMP2'de yarışacak

11 Oca 2021
Legge, ELMS test kazasının ardından taburcu edildi
European Le Mans

Legge, ELMS test kazasının ardından taburcu edildi

21 Tem 2020
Paul Ricard testinde kaza yapan Legge'nin vücudunda kırıklar var
European Le Mans

Paul Ricard testinde kaza yapan Legge'nin vücudunda kırıklar var

15 Tem 2020
More from
Pietro Fittipaldi
Pietro Fittipaldi, Dale Coyne ile IndyCar'ın oval yarışlarında yer alacak
IndyCar / Son dakika

Pietro Fittipaldi, Dale Coyne ile IndyCar'ın oval yarışlarında yer alacak

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi
Formula 1 / Son dakika

Steiner: Fittipaldi F1'de "iyi iş çıkarabileceğini" gösterdi

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor
IndyCar / Son dakika

Fittipaldi IndyCar'a dönmeyi ve F1'de yedek pilotu olmayı hedefliyor

More from
G-Drive Racing
G-Drive diskalifiye edildi, LMP2'de zafer #36 Signatech'in Le Mans 24 Saat
Le Mans / Son dakika

G-Drive diskalifiye edildi, LMP2'de zafer #36 Signatech'in

Spa WEC: Toyota 1-2 yaptı, Alonso ilk yarışında kazandı! Spa-Francorchamps
WEC / Yarış raporu

Spa WEC: Toyota 1-2 yaptı, Alonso ilk yarışında kazandı!

Vergne, ELMS Paul Ricard yarışına katılamayacak Paul Ricard
European Le Mans / Son dakika

Vergne, ELMS Paul Ricard yarışına katılamayacak

Çok Okunanlar Bugün

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

Teknik analiz: Aston Martin AMR21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Başka insanların söyledikleri ya da yazdıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmedim"

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lewis Hamilton 2021 sezonu öncesinde en büyük yardımcısını kaybediyor

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’
MotoGP MotoGP / Son dakika

SRT: ‘’Rossi bir uydu takımı sürücüsü olarak daha az baskı altında olmayacak’’

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider
MotoGP MotoGP / Son dakika

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

Son Haberler

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak
European Le Mans European Le Mans / Son dakika

Pietro Fittipaldi, G-Drive ile ELMS'de yarışacak

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek
European Le Mans European Le Mans / Son dakika

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek

Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile LMP2'de yarışacak
European Le Mans European Le Mans / Son dakika

Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile LMP2'de yarışacak

Legge, ELMS test kazasının ardından taburcu edildi
European Le Mans European Le Mans / Son dakika

Legge, ELMS test kazasının ardından taburcu edildi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.