Paul Ricard testinde kaza yapan Legge'nin vücudunda kırıklar var
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Eski Champ Car sürücüsü Katherine Legge, Paul Ricard'ın Avrupa Le Mans Serisi testinde büyük bir kaza yaptı ve sol bacağını hem de sağ bileğini kırdı.
40 yaşındaki Britanyalı sürücü, Alfa Romeo Formula 1 test sürücüsü Tatiana Calderon ile paylaştığı Richard Mille Racing ORECA-Gibson 07 LMP2 aracıyla Çarşamba sabahı Mistral Düzlüğü'nün sonunda büyük bir kaza yaptı.
Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu ve Fransız Signatech takımı tarafından yönetilen aracın pistten kaldırılması sağlandı.
Araçtan çıkarılan Legge, yaralanmalarının değerlendirilebilmesi için pistteki tıp merkezine götürüldü ve sol alt bacağı ile sağ el bileğinin kırıldığı anlaşıldı.
Daha sonra helikopterle Toulon yakınlarındaki Sainte Anne hastanesine transfer edildi.
ELMS'den yapılan açıklamada, Legge'nin araçtan çıkarılırken bilincinin yerinde olduğu ve yaralanmalara rağmen hayati bir tehlikesi olmadığı duyuruldu.
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|Gary Watkins
Paul Ricard testinde kaza yapan Legge'nin vücudunda kırıklar var
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