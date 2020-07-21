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European Le Mans / Son dakika

Legge, ELMS test kazasının ardından taburcu edildi

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Legge, ELMS test kazasının ardından taburcu edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Tem 2020 16:50

Katherine Legge, Pazar günü Paul Ricard Avrupa Le Mans Serisi testinde geçirdiği kaza sonrası ameliyat oldu ve bugün itibariyle de taburcu edildi.

Eski Champ Car sürücüsü Legge, Paul Ricard'daki Signes virajında yaptığı kazanın ardından sol alt bacağını ve sağ ayağını kırmıştı ve geçirdiği ameliyatın ardından Salı sabahı Toulon'daki Sainte Anne hastanesinden taburcu edildi.

Eylül ayındaki Le Mans 24 Saat'te Tatian Calderon ve Sophia Floersch ile aynı aracı paylaşacak olan 40 yaşındaki sürücü, Fransa'daki bir uzman merkezinde rehabilitasyon sürecine devam edecek.

Signatech patronu Philippe Sinault, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Umudumuz Katherine'in Le Mans için uygun olması ve önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazlasını bileceğiz."

9 Ağustos'ta ELMS'nin bir sonraki ayağında, Alfa Romeo Formula 1 test sürücüsü Calderon'a kimin katılacağı bilinmiyor.

Floersch, Silverstone'daki FIA Formula 3 Şampiyonası yarışıyla çakışmasından ötürü Spa'da yarışamayacak.

Ancak Ağustos sonunda Barcelona yarışına katılması bekleniyor.

Sinault, "Planımız Sophia'nın Barcelona'da yarışması. Çünkü Le Mans öncesi araçla yarışması çok önemli." dedi.

#50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Andre Negrao

#50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Andre Negrao

Photo by: ELMS

 

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Seri European Le Mans
Pilotlar Katherine Legge
Takımlar Richard Mille Racing
Editör Gary Watkins

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