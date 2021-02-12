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European Le Mans / Son dakika

Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek

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Kubica, WRT ile ELMS'de mücadele edecek
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Robert Kubica, Belçikalı takımın prototip yarışlarına geçişinin bir parçası olarak, WRT ile Avrupa Le Mans Serisi sezonunun tamamında yarışacak.

Eski Formula 1 pilpotu Kubica, 2021 ELMS sezonunda WRT'nin tek Oreca girişiyle açıklanan tek sürücü oldu. Serinin üst klasmanı olan LMP2'de yarışacak olan Kubica'nın aracı, klasmandaki 16 araçtan sadece biri.

Polonyalı sürücü LMP2 aracıyla ilk kez, geçtiğimiz ay yapılan Daytona'daki Rolex 24 Saat yarışında yarışmıştı. Yarışa High Class Racing takımı ile katılan Kubica, yarış hafta sonunda yaptığı açıklamalarda, DTM'e ikinci sezonu için dönmek yerine prototiplerde yarışmak istediğini söylemişti.

Kubica'nın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Kariyerimdeki yeni sayfa için WRT takımına katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, sadece benim için yeni bir deneyim değil, aynı zamanda takım için de yeni bir deneyim olacak."

"Hep birlikte pek çok yeni şeyi, çok güçlü ve mücadeleci bir gridin olduğu, pek çok yetenekli rakiplerin bulunduğu bir seride, beraber keşfedeceğiz."

"Bu, dayanıklılık yarışlarındaki ilk tam sezonum olacak, aracı ilk kez takım arkadaşlarımla paylaşacağım, ki bunu da birkaç gün önce Daytona'da yaşadım, ve takımla beraber fabrikada ve pistte çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum."

"Tüm bu proje oldukça motive edici ve ben de, bunun olmasında oldukça fazla çabalayan Vincent'a (Vosse, takım patronu) çok teşekkür ediyorum."

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Uzun süredir Audi ile beraber çalışan WRT ekibi aynı zamanda bu sezon FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na da katılacağını açıkladı, ancak şu anda sadece Robin Frijns'ı sürücüsü olarak açıkladı.

ELMS giriş listesini ise 17 LMP3 aracı ve 10 GTE aracı tamamlıyor. Böylece geçtiğimiz sezondaki toplam araç sayısının üç fazlası ile bu sezona başlanılacak.

LMP2 klasmanı, iki G-Drive Racing aracının isimlerinin Aurus 01 olarak değiştirilmesine rağmen, Oreca 07 şasisi tarafından domine edilmiş durumda. Geçtiğimiz sene Ligier ile katılan tek takım olan Inter Europol Competition ise 2021 için WEC'ye geçiş yapacak.

G-Drive ile beraber IDEC Sport ve United Autosports da iki araçlı girişe sahipler.

WRT, TF Sport tarafından yönetilen ve temsilcimiz Salih Yoluç'un da sürücü koltuğunda bulunacağı Racing Team Turkey ve Fransız Ultimate takımı ile beraber seriye giren üç yeni takımdan bir tanesi.

Klasmanda yer alan 16 araçtan sadece 10 tanesi tamamen dolu sürücü kadrosuna sahip.

LMP3 klasmanında ise iki tane Duqueine D-08, 15 Ligier JS P320'ye karşı mücadele edecek, son şampiyon United ise tekrardan iki araçla klasmanda yer alacak.

Ferrari ise GTE klasmanının dominant markası olarak göze çarpıyor. Klasmanda bulunan yedi 488 GTE aracı, her ikisinin de Proton Competition tarafından yönetildiği iki Porsche 911 RSR-19'a, ve TF Sport tarafından yönetilecek olan tek bir Aston Martin Vantage GTE'ye karşı mücadele edecek.

 

 

Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile LMP2'de yarışacak

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Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Audi Sport Team WRT
Editör Jamie Klein

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