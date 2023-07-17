Le Castellet 4 Saat: Algarve Racing kazandı, Racing Team Turkey podyumda!
Paul Ricard'da gerçekleştirilen 4 saatlik mücadele kıran kırana geçti, genel klasmanda galibiyet #25 Algarve Racing'e giderken, Salih Yoluç'un direksiyonunda olduğu Racing Team Turkey zaferi son dakikalarda kaybetti.
Yarışın son saatine kadar rahat bir şekilde ikinci sırada ilerleyen Racing Team Turkey, bitime 34 dakika kala hemen önündeki IDEC Racing sürücüsü Paul-Loup Chatin'in lastik patlamasının ardından liderliğe yükseldi.
Bu dakikalarda direksiyon başında Louis Deletraz yer almaktaydı, ancak lastikleri her geçen tur daha da performans kaybetmekteydi.
Bir noktadan sonra lastikler tamamen tükendi, bu da farkı sürekli kapatan #25 Algarve Racing sürücüsü James Allen için galibiyet şansı anlamına geliyordu.
Bitime 10 dakika kala Deletraz'ı yakalayan Allen, bir turluk mücadelenin ardından ilk virajda rakibinin yanına geldi ve ilk virajda başarılı bir frenlemeyle liderliği aldı.
Allen geçer geçmez farkı açmaya başladı, Deletraz ise #30 Duqueine Team sürücüsü Neel Jani'nin de hedefi olmuştu, maalesef bitime üç dakika kala bir daha geçilerek podyumun son basamağına geriledi.
Duqueine Team son turda liderlik için gaza bassa da yeterli olmadı, böylece son dakikaları heyecanlı geçen yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören taraf #25 Algarve Racing oldu.
#30 Duqueine Team son turlardaki iyi performansıyla ikinci olurken, zaferi kaçıran Racing Team Turkey hiç olmazsa podyumu tamamlayarak teselli buldu.
|Sıra
|#
|Sürücü
|Araç
|Fark
|1
|25
| Kyffin Simpson
James Allen
Alex Lynn
|Oreca 07
|2
|30
| Nicolas Pino
Rene Binder
Neel Jani
|Oreca 07
|1.078
|3
|34
| Salih Yoluç
Charlie Eastwood
Louis Deletraz
|Oreca 07
|5.691
|4
|43
| Rui Andrade
Jonathan Aberdein
Olli Caldwell
|Oreca 07
|5.942
|5
|47
|Vlad Lomko
Reshad de Gerus
Jose Maria Lopez
|Oreca 07
|11.012
|6
|28
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Laurents Hörr
|Oreca 07
|34.332
|7
|37
| Alexandre Coigny
Malthe Jakobsen
Nicolas Lapierre
|Oreca 07
|38.343
|8
|65
| Manuel Maldonado
Job Uitert
Tijmen van der Helm
|Oreca 07
|38.873
|9
|83
| François Perrodo
Matthieu Vaxivière
Ben Barnicoat
|Oreca 07
|1'09.632
|10
|24
| Rodrigo Sales
Ben Hanley
Mathias Beche
|Oreca 07
|1'28.022
|11
|21
| Daniel Schneider
Andrew Meyrick
Nelson Piquet Jr.
|Oreca 07
|1'28.123
|12
|22
| Marino Sato
Philip Hanson
Oliver Jarvis
|Oreca 07
|1'30.023
|13
|99
| Giorgio Roda
Jonas Ried
Gianmaria Bruni
|Oreca 07
|1 Lap
|14
|81
| Henrik Hedman
Sebastian Montoya
Juan Pablo Montoya
|Oreca 07
|1 Lap
|15
|20
| Fred Poordad
Tristan Vautier
Jack Hawksworth
|Oreca 07
|16
|3
|Tom Van
Sebastian Alvarez
Nathanael Berthon
|Oreca 07
|2 Laps
|17
|23
| Jim McGuire
Guy Smith
Paul diResta
|Oreca 07
|18
|31
|Jacques Wolff
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin
|Ligier JS P320
|19
|12
|Torsten Kratz
Leonard Weiss
Oscar Tunjo
|Duqueine M30 - D08
|6 Laps
|20
|17
|Adrien Chila
Marcos Siebert
Alex Garcia
|Ligier JS P320
|6 Laps
|21
|15
| Horst FelbermayrJr.
Gael Julien
Mateusz Kaprzyk
|Ligier JS P320
|6 Laps
|22
|4
|Alexander Bukhantsov
James Winslow
Pedro Perino
|Duqueine M30 - D08
|6 Laps
|23
|13
|Miguel Cristovão
Kai Askey
Wyatt Brichacek
|Ligier JS P320
|24
|11
| Matthew Bell
Adam Ali
|Ligier JS P320
|7 Laps
|25
|8
|Nick Adcock
Michael Jensen
Manuel Espirito
|Ligier JS P320
|7 Laps
|26
|5
| James Dayson
Valdemar Eriksen
Jack Manchester
|Ligier JS P320
|7 Laps
|27
|10
|Matthias Luethen
Glenn van
|Ligier JS P320
|28
|7
| Tony Wells
Ryan Harper-Ellam
|Ligier JS P320
|8 Laps
|29
|77
| Christian Ried
Giammarco Levorato
Julien Andlauer
|Porsche 911 RSR - 19
|8 Laps
|30
|60
| Claudio Schiavoni
Matteo Cressoni
Matteo Cairoli
|Porsche 911 RSR - 19
|8 Laps
|31
|57
| Takeshi Kimura
Gregory Huffaker
Frederik Schandorff
|Ferrari 488 GTE EVO
|32
|95
| John Hartshorne
Ben Tuck
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage AMR
|9 Laps
|33
|55
| Duncan Cameron
David Perel
Matt Griffin
|Ferrari 488 GTE EVO
|9 Laps
|34
|66
| Martin Berry
Lorcan Nicolas
Jon Lancaster
|Ferrari 488 GTE EVO
|9 Laps
|35
|72
|Arnold Robin
Maxime Robin
Valentin Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR
|36
|50
| Johnny Laursen
Conrad Laursen
Nicklas Nielsen
|Ferrari 488 GTE EVO
|37
|16
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Alessio Picariello
|Porsche 911 RSR - 19
|9 Laps
|38
|93
| Michael Fassbender
Martin Rump
Richard Lietz
|Porsche 911 RSR - 19
|9 Laps
|39
|51
|Kriton Lentoudis
Rui Aguas
Ulysse De Pauw
|Ferrari 488 GTE EVO
|40
|44
|Jens Moller
Gustav Birch
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage AMR
|41
|35
| Eric Trouillet
Matthieu Lahaye
Jean Lahaye
|Ligier JS P320
|42
|19
| Alexander Mattschull
Ian Rodriguez
Tatiana Calderon
|Oreca 07
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