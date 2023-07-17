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Le Castellet 4 Saat: Algarve Racing kazandı, Racing Team Turkey podyumda!

Paul Ricard'da gerçekleştirilen 4 saatlik mücadele kıran kırana geçti, genel klasmanda galibiyet #25 Algarve Racing'e giderken, Salih Yoluç'un direksiyonunda olduğu Racing Team Turkey zaferi son dakikalarda kaybetti.

Altay Gök
Ekleyen:
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Louis Deletraz

Yarışın son saatine kadar rahat bir şekilde ikinci sırada ilerleyen Racing Team Turkey, bitime 34 dakika kala hemen önündeki IDEC Racing sürücüsü Paul-Loup Chatin'in lastik patlamasının ardından liderliğe yükseldi.

Bu dakikalarda direksiyon başında Louis Deletraz yer almaktaydı, ancak lastikleri her geçen tur daha da performans kaybetmekteydi.

Bir noktadan sonra lastikler tamamen tükendi, bu da farkı sürekli kapatan #25 Algarve Racing sürücüsü James Allen için galibiyet şansı anlamına geliyordu.

Bitime 10 dakika kala Deletraz'ı yakalayan Allen, bir turluk mücadelenin ardından ilk virajda rakibinin yanına geldi ve ilk virajda başarılı bir frenlemeyle liderliği aldı.

Allen geçer geçmez farkı açmaya başladı, Deletraz ise #30 Duqueine Team sürücüsü Neel Jani'nin de hedefi olmuştu, maalesef bitime üç dakika kala bir daha geçilerek podyumun son basamağına geriledi.

Duqueine Team son turda liderlik için gaza bassa da yeterli olmadı, böylece son dakikaları heyecanlı geçen yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören taraf #25 Algarve Racing oldu.

#30 Duqueine Team son turlardaki iyi performansıyla ikinci olurken, zaferi kaçıran Racing Team Turkey hiç olmazsa podyumu tamamlayarak teselli buldu.

 

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 25 United States Kyffin Simpson
Australia James Allen
United Kingdom Alex Lynn 		Oreca 07  
2 30 Chile Nicolas Pino
Austria Rene Binder
Switzerland Neel Jani 		Oreca 07 1.078
3 34 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
Switzerland Louis Deletraz 		Oreca 07 5.691
4 43 Portugal Rui Andrade
South Africa Jonathan Aberdein
United Kingdom Olli Caldwell 		Oreca 07 5.942
5 47 Vlad Lomko
France Reshad de Gerus
Argentina Jose Maria Lopez 		Oreca 07 11.012
6 28 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
Germany Laurents Hörr 		Oreca 07 34.332
7 37 Switzerland Alexandre Coigny
Denmark Malthe Jakobsen
France Nicolas Lapierre 		Oreca 07 38.343
8 65 Venezuela Manuel Maldonado
Netherlands Job Uitert
Netherlands Tijmen van der Helm 		Oreca 07 38.873
9 83 France François Perrodo
France Matthieu Vaxivière
United Kingdom Ben Barnicoat 		Oreca 07 1'09.632
10 24 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Ben Hanley
Switzerland Mathias Beche 		Oreca 07 1'28.022
11 21 Brazil Daniel Schneider
Andrew Meyrick
Brazil Nelson Piquet Jr. 		Oreca 07 1'28.123
12 22 Japan Marino Sato
United Kingdom Philip Hanson
United Kingdom Oliver Jarvis 		Oreca 07 1'30.023
13 99 Italy Giorgio Roda
Germany Jonas Ried
Italy Gianmaria Bruni 		Oreca 07 1 Lap
14 81 Sweden Henrik Hedman
Colombia Sebastian Montoya
Colombia Juan Pablo Montoya 		Oreca 07 1 Lap
15 20 United States Fred Poordad
France Tristan Vautier
United Kingdom Jack Hawksworth 		Oreca 07  
16 3 Tom Van
Sebastian Alvarez
France Nathanael Berthon 		Oreca 07 2 Laps
17 23 United States Jim McGuire
United Kingdom Guy Smith
United Kingdom Paul diResta 		Oreca 07  
18 31 Jacques Wolff
Jean-Ludovic Foubert
Antoine Doquin		 Ligier JS P320  
19 12 Torsten Kratz
Leonard Weiss
Oscar Tunjo 		Duqueine M30 - D08 6 Laps
20 17 Adrien Chila
Argentina Marcos Siebert
Alex Garcia 		Ligier JS P320 6 Laps
21 15 Austria Horst FelbermayrJr.
Gael Julien
Poland Mateusz Kaprzyk 		Ligier JS P320 6 Laps
22 4 Alexander Bukhantsov
United Kingdom James Winslow
Pedro Perino		 Duqueine M30 - D08 6 Laps
23 13 Miguel Cristovão
Kai Askey
Wyatt Brichacek		 Ligier JS P320  
24 11 United Kingdom Matthew Bell
Adam Ali		 Ligier JS P320 7 Laps
25 8 Nick Adcock
Michael Jensen
Manuel Espirito		 Ligier JS P320 7 Laps
26 5 Canada James Dayson
Valdemar Eriksen
United Kingdom Jack Manchester 		Ligier JS P320 7 Laps
27 10 Matthias Luethen
Glenn van		 Ligier JS P320  
28 7 United Kingdom Tony Wells
Ryan Harper-Ellam		 Ligier JS P320 8 Laps
29 77 Germany Christian Ried
Giammarco Levorato
France Julien Andlauer 		Porsche 911 RSR - 19 8 Laps
30 60 Italy Claudio Schiavoni
Italy Matteo Cressoni
Italy Matteo Cairoli 		Porsche 911 RSR - 19 8 Laps
31 57 Japan Takeshi Kimura
Gregory Huffaker
Switzerland Frederik Schandorff 		Ferrari 488 GTE EVO  
32 95 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Ben Tuck
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage AMR 9 Laps
33 55 United Kingdom Duncan Cameron
South Africa David Perel
Ireland Matt Griffin 		Ferrari 488 GTE EVO 9 Laps
34 66 Australia Martin Berry
Lorcan Nicolas
United Kingdom Jon Lancaster 		Ferrari 488 GTE EVO 9 Laps
35 72 Arnold Robin
Maxime Robin
France Valentin Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR  
36 50 Denmark Johnny Laursen
Conrad Laursen
Denmark Nicklas Nielsen 		Ferrari 488 GTE EVO  
37 16 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 RSR - 19 9 Laps
38 93 Germany Michael Fassbender
Estonia Martin Rump
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 RSR - 19 9 Laps
39 51 Kriton Lentoudis
Portugal Rui Aguas
Belgium Ulysse De Pauw 		Ferrari 488 GTE EVO  
40 44 Jens Moller
Gustav Birch
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage AMR  
41 35 France Eric Trouillet
France Matthieu Lahaye
France Jean Lahaye 		Ligier JS P320  
42 19 Germany Alexander Mattschull
Ian Rodriguez
Colombia Tatiana Calderon 		Oreca 07  
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Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, sezona zaferle başladı!

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