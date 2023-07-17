Le Castellet 4 Saat: Algarve Racing kazandı, Racing Team Turkey podyumda!

Yarışın son saatine kadar rahat bir şekilde ikinci sırada ilerleyen Racing Team Turkey, bitime 34 dakika kala hemen önündeki IDEC Racing sürücüsü Paul-Loup Chatin'in lastik patlamasının ardından liderliğe yükseldi.

Bu dakikalarda direksiyon başında Louis Deletraz yer almaktaydı, ancak lastikleri her geçen tur daha da performans kaybetmekteydi.

Bir noktadan sonra lastikler tamamen tükendi, bu da farkı sürekli kapatan #25 Algarve Racing sürücüsü James Allen için galibiyet şansı anlamına geliyordu.

Bitime 10 dakika kala Deletraz'ı yakalayan Allen, bir turluk mücadelenin ardından ilk virajda rakibinin yanına geldi ve ilk virajda başarılı bir frenlemeyle liderliği aldı.

Allen geçer geçmez farkı açmaya başladı, Deletraz ise #30 Duqueine Team sürücüsü Neel Jani'nin de hedefi olmuştu, maalesef bitime üç dakika kala bir daha geçilerek podyumun son basamağına geriledi.

Duqueine Team son turda liderlik için gaza bassa da yeterli olmadı, böylece son dakikaları heyecanlı geçen yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören taraf #25 Algarve Racing oldu.

#30 Duqueine Team son turlardaki iyi performansıyla ikinci olurken, zaferi kaçıran Racing Team Turkey hiç olmazsa podyumu tamamlayarak teselli buldu.