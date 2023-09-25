ELMS Spa: Olaylı yarışı #25 Algarve Pro kazandı, Salih Yoluç 2. oldu!

ELMS Spa yarışı daha ilk starttan itibaren olaylı başladı. Ön grup mücadelesinde yer alan araçların çoğu daha ilk virajda birbirlerine girdiler. Bu bölümde kimi araç pist dışına çıkarken kimi yolda kaldı.

Öyle ki, 5 saatlik yarışta 5 kez güvenlik aracı piste girerken 3 kez de tam pist sarı bayrak uygulaması oldu ve bu duraklamalar, gerilerde kalıp yükselme hedefi olan isimleri olumsuz etkiledi.

Yarıştan sonra yapılan incelemeler de vardı ve verilen cezalar, podyumun değişmesine de neden oldu.

25 numaralı Algarve Pro Racing'den Kyffin Simpson, James Allen ve Alex Lynn ekibi yarışın kazananı oldu.

37 numaralı Cool Racing ekibi Pro/Am klasmanında zafere ulaştı. Milthe Jakobsen, lider araçtaki Lynn'in yaklaşık 2 sn arkasında damalı bayrağı gördü.

83 numaralı AF Corse ve 34 numaralı Racing Team Turkey podyumun son bölümleri için mücadele ettiler. AF Corse ekibi damalı bayrağı önde görerek genel klasmanda 3., Pro/Am klasmanında ise 2. olmuştu ancak yarıştan sonra verilen cezalar podyumun şeklini değiştirdi.

Yarıştan sonraki incelemelerde tüm pistte sarı bayrak uygulamasına yeteri kadar saygı göstermediği ve erken hızlandığı gerekçesiyle AF Corse ekibine 4, Racing Team Turkey ekibine ise 2 sn zaman cezası verildi. Bu cezaların sonucunda Salih'in ekibi genel klasmanda üçüncülüğe, Pro/Am'de ise ikinciliğe yükselirken AF Corse Pro/Am'de dördüncülüğe geriledi.

Spa yarışının sonucuyla birlikte Salih ve arkadaşları yeniden podyuma dönerken Pro/Am klasmanında 74 puanla yeniden liderliğe yükseldiler. İkinci sıradaki AF Corse ise 4 puan geride yer alıyor.

Sezon, Algarve ve Portimao'daki son iki yarış ile tamamlanacak.

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