ELMS Paul Ricard: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 8.

Nyck de Vries, 1:42.166'lık derecesiyle 2021 Avrupa Le Mans Serisi'nde ilk pole pozisyonunu kazanırken şampiyona lideri Orlen Team WRT ekibi 2. sırada kaldı.

Seans başlamasından 4.5 dakika sonra 37 numaralı Cool Racing'den Nicolas Lapierre'nin pit girişi yakınlarında bir noktada yolda kalmasıyla kırmızı bayrakla durduruldu. Lapierre, aracından inmeden motoru yeniden çalıştırabildi ve seansa devam edebildi.

Yeşil bayrak yeniden sallandığında seansın bitmesine 5 dakika kalmıştı ve herkes hızlıca piste çıkarak tur atmaya çalıştı.

Mücadeleye geri dönmeye başlayan Lapierre ise 22 numaralı United Autosport'un arkasında 4. olurken Pro-Am sınıfında zirvedeydi.

Salih Yoluç'un ekibi Racing Team Turkey, bu hafta sonu performans olarak istediğini bulamadı ve sıralamaları 8. sırada tamamladı. Racing Team Turkey adına yarışa başlayacak isim Salih Yoluç olacak.

Yarış yarın 12:00'da başlayacak ve 4 saat sürecek. Yarışı Motorsport.tv'den canlı izleyebilirsiniz.