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European Le Mans / Paul Ricard Sıralama turları raporu

ELMS Paul Ricard: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 8.

Ekleyen:
, Şef Editör

26 numaralı G-Drive Racing ekibi, Fransa'nın Paul Ricard pistinde gerçekleştirilecek Le Castellet 4 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

ELMS Paul Ricard: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 8.

Nyck de Vries, 1:42.166'lık derecesiyle 2021 Avrupa Le Mans Serisi'nde ilk pole pozisyonunu kazanırken şampiyona lideri Orlen Team WRT ekibi 2. sırada kaldı.

Seans başlamasından 4.5 dakika sonra 37 numaralı Cool Racing'den Nicolas Lapierre'nin pit girişi yakınlarında bir noktada yolda kalmasıyla kırmızı bayrakla durduruldu. Lapierre, aracından inmeden motoru yeniden çalıştırabildi ve seansa devam edebildi.

Yeşil bayrak yeniden sallandığında seansın bitmesine 5 dakika kalmıştı ve herkes hızlıca piste çıkarak tur atmaya çalıştı.

Mücadeleye geri dönmeye başlayan Lapierre ise 22 numaralı United Autosport'un arkasında 4. olurken Pro-Am sınıfında zirvedeydi.

Salih Yoluç'un ekibi Racing Team Turkey, bu hafta sonu performans olarak istediğini bulamadı ve sıralamaları 8. sırada tamamladı. Racing Team Turkey adına yarışa başlayacak isim Salih Yoluç olacak.

Yarış yarın 12:00'da başlayacak ve 4 saat sürecek. Yarışı Motorsport.tv'den canlı izleyebilirsiniz.

 
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Avrupa Le Mans Paul Ricard: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi sınıfındaki ilk zaferini aldı
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Bu Haber Hakkında

Seri European Le Mans
Etkinlik Paul Ricard
Editör Abdullah Çelik

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