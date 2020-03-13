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European Le Mans / Son dakika

ELMS, Coronavirüs nedeniyle iki yarışını erteledi

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ELMS, Coronavirüs nedeniyle iki yarışını erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 17:38

Küresel Coronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Le Mans serisini ilk iki ayağı iptal edildi.

4-5 Nisan'da Barcelona'da yapılması planlanan sezon açılışı ve 9-10 Mayıs'ta Monza gerçekleştirilmesi planlanan ikinci yarış, giderek kötü bir hal alan COVİD-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Her iki pist de salgından en kötü etkilenen iki Avrupa ülkesinin merkezinde yer alıyor. İtalya'da şimdiye kadar 15.000'den fazla vaka bulunuyor ve İspanya'da da zaten 4,000'den fazla Coronavirüs vakası olduğu açıklandı. Ayrıca Monza'nın bulunduğu Lombardiya bölgesi, İtalya'nın salgından en çok etkilenen bölgesi.

FIA WEC serisi Sebring 1000 Mil yarışını iptal etti ve kısa bir süre sonra da IMSA aynı şekilde Sebring 12 Saat yarışını iptal ettiğini duyurdu.

Şimdi de ELMS benzer bir yol tercih etti.

ELMS patronu Gerard Neveu, "Bu kararı almak kolay değildi fakat uygun ve sorumlu bir karar. Elimizde yarışlarımızı ertelemekten başka seçeneğimiz yoktu."

"Önceliğimiz takımlarımızın refahı, padok üyeleri ve taraftarlarımızın sağlığıdır. Revize edilmiş yeni takvim üzerinde çalışıyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde bunu duyuracağız.” dedi.

İlk iki yarışın iptaliyle 2020 ELMS sezonu 19 Temmuz'da Paul Ricard'da başlayacak. Fakat programda daha fazla değişiklik yapılması bekleniyor.

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Editör Jamie Klein

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